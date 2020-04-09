【傑瑞股份】中興獨董涉嫌性侵養女4年　山東警方立案調查 （第二版）

▲ 內地有傳媒報道A股上市公司高管涉嫌性侵，該名涉案人士疑為傑瑞股份母企傑瑞集團的高級管理人員。

內地傳媒報道，有女性指控遭其養父、一名上市公司高管性侵4年。內地政府宣傳部門證實，該涉案人士為山東傑瑞集團高管鮑毓明，傑瑞集團旗下有A股上市公司煙台傑瑞石油服務（傑瑞股份，深：002353），同時鮑毓明自2018年起擔任中興通訊（00763，深：000063）獨立董事。據悉，山東煙台市公安局已經立案調查。

鮑毓明回應內地媒體表示，他在傑瑞集團任職，並沒有在上市公司擔任職務，自己不會觸犯法律底線。傑瑞股份回應內地傳媒則指，該案人士並非上市公司的董事、監事或高級管理人員，面對突發情況，公司正在了解情況，如果屬實會嚴肅處理。

中興則回應指，鮑毓明是中興董事會聘請的獨立非執行董事，媒體報道的屬於其個人問題，公司並不知情，不便評論，目前正聯繫本人予以核實。

內地政府宣傳部門早前在回應查詢時則，涉案的女性曾經報警，但本次涉及的公司名稱，「與上次不太一樣」，需要進一步核實。

（第二版新增中興回應）

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