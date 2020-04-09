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【新冠肺炎】政府優化BUD專項基金　信保局再推新措施支援企業

商業 15:17 2020/04/09

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為加強支援企業應對困境，政府將進一步優化「BUD專項基金」及「市場推廣基金」。而香港出口信用保險局亦推出新一輪支援措施，支援香港出口貿易，所有優化措施均會於本月內推出。

在「BUD專項基金」方面，現時每家企業用以推行於內地的項目，或於其他與香港簽署自由貿易協定的經濟體的項目，各自的累計資助上限為200萬元。政府決定取消個別上限，讓企業能更靈活運用合共400萬元的資助上限，拓展市場。另外，企業如參與由政府有關機構，或有良好信譽及往績的展覽商舉辦的虛擬展覽，將可受惠於「BUD專項基金」和「市場推廣基金」下的資助。

邱騰華：援助中小企BUD專項基金　首9個月申請倍增

信保局優化「小營業額保單」

與此同時，香港信保局亦已即時推岀為期一年的新一輪支援措施，以加強對保戶，特別是「小營業額保單」保戶的支持。 當局的新支援措施預計會惠及約2600個保戶，當中包括約1250個「小營業額保單」保戶。 新支援措施如下：

－為「小營業額保單」保戶就已批核的買家提供免費付貨前風險保障，涵蓋所有香港信保局承保的市場
－為「小營業額保單」保戶調高所有買家信用限額20%，上限為500萬元，措施涵蓋所有香港信保局承保的市場
－「小營業額保單」的保費繳交期限延長1個月
－ 為「小營業額保單」保戶提供額外兩成的保費優惠，至每名「小營業額保單」保戶將享有五折保費優惠
－ 豁免所有保戶每年1500元的保單年費
－ 一律延長所有獲批核的信用限額付款期限至120日（一般為60至90日）
－ 若買家因疫情影響而要求更改付款條款，保戶不需額外繳交保費
－ 加快處理賠款安排，在收到相關文件後5天內完成處理100萬元以下的賠款個案
－ 簡化程序，彈性處理買家付款困難個案
－ 為所有保戶提供額外10個免費信用評估服務

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責任編輯：蘇穎琪

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