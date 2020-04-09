【口罩供應】EG口罩200個代寄美加　1,388元全包FedEx運費

▲ 香港品牌EG成人口罩200個直送美國或加拿大，由包裝、填寫資料、報關、到寄件一手包辦，使用FedEx Priority派送，全包價1,388元。(EG口罩網站圖片)

全球疫情嚴重，不少港人擔心外國親戚朋友不夠口罩，香港品牌EG口罩推出現貨口罩代寄，成人口罩200個直送海外，由包裝、填寫資料、報關、到寄件一手包辦，使用FedEx Priority點對點派送，海外親友安坐家中就能收件，全包價1,388元。(按此訂購)

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EG口罩指，現時直送地區限定美國或加拿大，現未開放歐盟地區、日本、韓國、東南亞，現時亦暫停寄送英國及澳洲。全包價1,388元已包括EG口罩200個（包裝以50個口罩1袋，共4包，另附口罩盒4個）、Priority FedEx 速遞費、寄件手續費，但不包括當地關稅或任何稅項(一般約為0至100港元)、扣關費、退運費等。

訂購方面，落訂單後3至5個工作天發貨，發貨後以電郵提供Fedex運單號碼，運送時間5至7天。EG口罩補充，受速遞公司經常因應疫情或需求而上漲運費的影響，海外寄送套裝也會跟隨調整價錢。

【口罩供應】港產BFE≥99%物料口罩 4月尾預售

EG口罩規格

BFE>95%

PFE>97%

藍色三層掛耳式

中國製

責任編輯：朱悅瀅

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