Galaxy Fold 2內部資料流出　將提供平價256GB版本

▲ Samsung料會於今年內再推出新款可摺疊屏幕手機Galaxy Fold 2，並將採用其他物料以降低價格，吸引更多消費者。

近年各大手機品牌都爭相推出新款摺疊屏幕手機，惟價格高昂，一般人難以入手。據外國網站SamMobile的消息指，Samsung料會於今年內再推出新款可摺疊屏幕手機Galaxy Fold 2，並將採用其他物料以降低價格，吸引更多消費者。

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去年底在港發售的Galaxy Fold是Samsung首部摺疊式手機，當時定價近1.6萬，價錢難言親民。為了令售價能夠更親民貼地，Samsung決定在第二代Galaxy Fold 2提供更多版本予用戶選擇，除現有的512 GB外，同時提供256GB版本，從而降低手機價格，期望能令摺疊式手機變成主流。該報道指，256GB價錢可便宜100至200美元。

此外，Galaxy Fold 2的屏幕尺寸將會從7.3吋增加至7.7吋，並將改為Infinity-O屏幕面板。而機身將配備S Pen，以及採用超薄可摺疊式玻璃，外觀上與Galaxy Fold相近。而其他規格方面，Galaxy Fold 2將會應用早前上市的Galaxy S20+所使用的鏡頭組合，並繼續沿用旗艦級處理器以及RAM容量。

消息指，Samsung將會同時推出4G和5G版本，以配合不同市場的需要。有傳 Galaxy Fold 2最快會在8月與Galaxy Note 20一同發表，亦有機會在第三季才正式推出，目前仍是未知之數。

責任編輯：施雯雯

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