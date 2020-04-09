譚德塞點名指責　斥台灣對他進行人身攻擊

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於今天（9日）在日內瓦總部例行記者會上指美國將新冠肺炎疫情政治化，強調呼籲各國現時應團結對抗病毒。他在記者會上亦指出自己在過去3個月不斷忍受來自台灣的人身攻擊，當中包括種族歧視的言論，認為台灣外交部對此置之不理。

譚德塞表示，過去兩三個月來不斷受到人身攻擊及侮辱，更有網民為其取綽號，說他是「黑人」，他甚至收到死亡恐嚇。他點名指責這些攻擊來自台灣，台灣的外交部門亦應該清楚知道，但卻置之不理。他表示假如只是對他個人的攻擊，他可以容忍3年甚至更長時間，但他無法忍受整個「黑人種族」被侮辱。他亦指自己將專注拯救生命，不會介意別人對他的攻擊，以身為黑人而感到自豪。

譚亦在會上反駁美國總統特朗普（Donald Trump）指控世衞「以中國為中心」的指控。他表示，如果大家不想看到更多屍袋，就要停止將疫情「政治化」，各個國家應該團結一致，不要借用疫情來玩弄政治遊戲，這會跟「玩火」一樣危險。

美國總統特朗普早前批評世衛立場太過以中國為中心，認為它在疫情期間多次作出錯誤評估。特朗普不滿世衛收取美國的資助，卻偏向中國，他警告會暫緩向世衛提供資金。