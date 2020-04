【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

▲ 英國學校因應新冠肺炎疫情宣布停課,有1名男教師擔心基層兒童停課期間沒有學校供應的午餐而捱餓,每日步行8公里為學生送餐。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻,一日内再增近千名患者死亡。英國學校早已因應疫情宣布停課,但英國有1名小學男教師,擔心部分基層兒童因停課期間沒有學校供應的午餐而捱餓,每日步行5英里(約8公里)為學生送餐。

英國的格里姆斯比(Grimsby)為該國其中一個貧困地區,位於該區的Western Primary School近300名學生中,有四分之一的學生屬弱勢群體。

英國天空電視台報道,該小學的助理校長波爾斯(Zane Powles)於停課期間,每天早上都會背著78個午餐飯盒,步行8公里為學生送餐。

據悉,學校的餐飲承包商負責提供飯盒,於復活節假期仍會繼續供應。每個午餐飯盒都會包括一個三文治、一包薯片、一片餅乾和一個蘋果,確保基層學生在停課期間未能回校,亦可在家吃到足夠的食物。

他表示自己每日為學生送飯盒是一件有意義的事:

這樣做可鼓勵父母與兒童一起留在家中,確保每個人都安全。

(It encourages parents to stay in their homes with their children, and keeps everyone safe.)

波爾斯曾任軍人,平日亦有健身習慣,每天負重送餐亦不感到十分吃力。他更表示,與這些不得不留在家的痛苦家庭相比,他只是在穿街過巷運送飯盒,這些辛勞並不算甚麼。

波爾斯堅持為學生送餐三周,他關愛學生的行爲深深觸動一眾家長及兒童。有家長讚美波爾斯,指他每日為學生送飯盒,家長則不必一直出門為子女購買食物,可大大減低家人感染病毒的風險。更有兒童親自繪畫及張貼在街上,感謝波爾斯的善舉。

