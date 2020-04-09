【英國疫情】男教師日行8公里 為基層學生送餐

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間15:00）
英國的新冠肺炎疫情嚴峻，一日内再增近千名患者死亡。英國學校早已因應疫情宣布停課，但英國有1名小學男教師，擔心部分基層兒童因停課期間沒有學校供應的午餐而捱餓，每日步行5英里（約8公里）為學生送餐。
英國的格里姆斯比（Grimsby）為該國其中一個貧困地區，位於該區的Western Primary School近300名學生中，有四分之一的學生屬弱勢群體。
英國天空電視台報道，該小學的助理校長波爾斯（Zane Powles）於停課期間，每天早上都會背著78個午餐飯盒，步行8公里為學生送餐。
據悉，學校的餐飲承包商負責提供飯盒，於復活節假期仍會繼續供應。每個午餐飯盒都會包括一個三文治、一包薯片、一片餅乾和一個蘋果，確保基層學生在停課期間未能回校，亦可在家吃到足夠的食物。
他表示自己每日為學生送飯盒是一件有意義的事：
這樣做可鼓勵父母與兒童一起留在家中，確保每個人都安全。
（It encourages parents to stay in their homes with their children, and keeps everyone safe.）
波爾斯曾任軍人，平日亦有健身習慣，每天負重送餐亦不感到十分吃力。他更表示，與這些不得不留在家的痛苦家庭相比，他只是在穿街過巷運送飯盒，這些辛勞並不算甚麼。
波爾斯堅持為學生送餐三周，他關愛學生的行爲深深觸動一眾家長及兒童。有家長讚美波爾斯，指他每日為學生送飯盒，家長則不必一直出門為子女購買食物，可大大減低家人感染病毒的風險。更有兒童親自繪畫及張貼在街上，感謝波爾斯的善舉。
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