【貧窮人口】樂施會：疫情令全球新增5億貧窮人口
環球社會熱點 14:37 2020/04/09
新冠肺炎疫情蔓延全球，全球確診數字突破150萬，各地經濟都受到嚴重衝擊。樂施會警告，除非採取緊急措施，救助經濟受新冠肺炎全球大流行衝擊的貧困國家，否則全球將有超過5億人口陷入貧困。
樂施會（Oxfam）發表報告表示，封關鎖國等遏制病毒傳播的措施，亦可能令發展中國家的經濟和脫貧成績倒退十年，而在最受重壓的國家如北非和中東，則可能倒退30年；至全球大流行的疫情結束，全球78億人口將有一半生活在貧窮中。
英國倫敦國王學院和澳洲國立大學進行的研究顯示，因新冠肺炎造成的經濟衰退導致整體收入下降20％，將使5.48億人活在世界銀行的貧困指標下——每天的生活費低於5.50美元（42.65港元）。據世界銀行2018年報告，全球有34億人每日活在貧窮線下。
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