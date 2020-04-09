【失業人士乜都無？】保就業計劃詳情　十大疑問解答

政府昨晚(8日)宣布第二輪防疫抗疫基金，金額高達1,375億港元，當中包括撥出800億用作保就業，為僱主支付僱員人工的5成，上限補貼9000元。勞工及福利局局長羅致光今早（9日）於電台節目表示，保就業計劃目標是希望協助公司保住員工數目，避免裁員，但同時指本港有30多萬名僱主及20多萬自僱人士，承認計劃較難做到滴水不漏，亦難防止公司對職員減薪。

不少市民對工資補貼計畫存在疑問，綜合羅致光解釋及目前政府公布的資料，以下為打工仔及僱主常見的Q&A：

Q1. 點為之合資格僱主?

所有為僱員作出強積金供款的僱主均符合資格，但不包括政府、法定機構及政府資助機構。

Q2.如何保證僱主將資助用作員工出糧用途？

政府較難逐一比對受僱者名單，但強調僱主如違反承諾（如裁員）將收回相關資助，並透過「扣錢」以作懲罰。

Q3.除不准裁員外，對申請僱主尚有甚麼規範？

政府除要求申請補貼之僱主不可裁員之外，亦包括要求承諾不減薪及不停薪留職，否則或要求償還補貼金額。

Q4.若僱主申請補貼後對員工減薪有何後果？

羅致光指相關補貼之款項應全數用以支付員工薪金，如僱主事後減薪或涉及欺詐，將受懲罰。

Q5.以佣金為主要收入者能否受惠？

羅致光指僱員供強積金時，佣金亦應計算在內。對於未有如常申報者，羅致光指或無法提供支援。

Q6.毋須供強積金之長者如何處理？

羅致光指明白不少綠色小巴司機已年過65歲，不需供強積金。建議這批長者如因開工不足導致收入減少，可嘗試申請在職家庭津貼或長者生活津貼。

Q7.僱員薪酬以甚麼時候的金額作準？

僱主可以今年1至4月期間任何一個月作為薪津基礎。

Q8.自僱人士能否申請？

自僱人士如有供強積金，將可獲得一次性的7,500元津貼。與學校相關的自僱者方面如小賣部、食堂及餐廳營運者可劃一獲得8萬元津貼；學校提供服務的校巴司機及保姆提供補貼，每人可獲1萬元；興趣班營辦者、社會服務中心興趣班導師及體育總會註冊教練，每人可獲發7,500元補貼。

Q9.相關資助幾時發放？

資助將分兩期發放，第一期將一次過發出3個月的工資補貼，預計最快今年6月初接受申請，6月底發放。

Q10. 失業人士乜都無？

據林鄭於記者會上表示，有很多工會、議員提出一個短期的失業援助金，政府認真考慮過，但指事實上是非常困難。所以對失業人士的援助方案是，政府決定放寬在綜合社會保障援助計劃下失業人士申請的資產上限，放寬的幅度約一倍，即將今天的資產乘大一倍，讓更多失業人士可以申請，為期6個月。而如果失業後領取綜援，自住物業首12個月的資產價值不作計算。