【基金贖回】香港現歷來最大基金贖回潮 3月淨流出135億元

▲ 3月香港交易的基金錄得135億元淨流出。

新冠肺炎觸發全球股市大跌，早前更有大規模的基金贖回潮。基金交易網絡Calastone數據顯示，在香港買賣的基金，於今年3月創下歷來最大規模的贖回潮，資金淨流出額高達135億元，當中主要來自債券基金，數目遠超於2019年社會動盪時所錄得的資金流出。

在疫情爆發後，2020首季整體錄得淨資金流出，其中絕大多數的基金贖回在3月發生，主要由於疫情引發全球經濟收縮帶來的影響漸漸浮現，導致環球市場更加起伏不定。

Calastone指出，去年香港社會事件爆發後，香港市場表現出韌性仍未有大規模基金贖回。去年僅於5月和12月分別錄得33億元和38億元的基金淨流出。不過，資金流出的幅度與遠不及疫情爆發期間所見的大規模贖回，顯示投資者對全球事件的反應更加劇烈。

Calastone亞洲區執行董事陳博昱表示，疫情嚴重打擊投資者的信心。市場波動促使資金流走，情況比去年社會事件更嚴重。他認為，在世界各國奮力對抗疫情的同時，資金流出的情況恐怕仍會持續。

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