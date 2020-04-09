  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 15:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【基金贖回】香港現歷來最大基金贖回潮 3月淨流出135億元

金融經濟 14:29 2020/04/09

分享：

3月香港交易的基金錄得135億元淨流出。

新冠肺炎觸發全球股市大跌，早前更有大規模的基金贖回潮。基金交易網絡Calastone數據顯示，在香港買賣的基金，於今年3月創下歷來最大規模的贖回潮，資金淨流出額高達135億元，當中主要來自債券基金，數目遠超於2019年社會動盪時所錄得的資金流出。

在疫情爆發後，2020首季整體錄得淨資金流出，其中絕大多數的基金贖回在3月發生，主要由於疫情引發全球經濟收縮帶來的影響漸漸浮現，導致環球市場更加起伏不定。

Calastone指出，去年香港社會事件爆發後，香港市場表現出韌性仍未有大規模基金贖回。去年僅於5月和12月分別錄得33億元和38億元的基金淨流出。不過，資金流出的幅度與遠不及疫情爆發期間所見的大規模贖回，顯示投資者對全球事件的反應更加劇烈。

Calastone亞洲區執行董事陳博昱表示，疫情嚴重打擊投資者的信心。市場波動促使資金流走，情況比去年社會事件更嚴重。他認為，在世界各國奮力對抗疫情的同時，資金流出的情況恐怕仍會持續。

相關文章︰【全球大錢荒】債券市場創歷來最大走資　聯儲局仍有終極絕招？

外資大逃亡 滬深股通走資143億歷來最勁（第二版）

【熊市來襲】美股大跌兇手是ETF贖回？數據分析指並非如此

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」 

立即訂閱專享無間斷美股分析

 

經濟 債券 基金 疫情 贖回 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

恒生指數升逾百點 濠賭股造好銀娛金沙齊升半成（不斷更新）

下一篇文章

【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
【防疫抗疫基金】零售業資助計劃申請倒數　港府已向首批申請發8萬元資助（附申請方法）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見
【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）