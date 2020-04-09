【新冠肺炎】Alphabet無人機送貨　兩周完成逾千訂單

▲ Google母公司Alphabet周三（8日）表示，正於美國採用無人機運送食物和藥品，過去兩星期，完成了超過1000次送貨服務。

新冠肺炎全球肆虐，不少國家為對抗疫情，實施封鎖令，居民在家隔離、商店停業，但網購日常用品總要有人送貨。Google母公司Alphabet周三（8日）表示，旗下無人機子公司Wing，正於美國採用無人機運送食物和藥品，過去兩星期，完成了超過1000次送貨服務，目前客戶數量亦急劇增加。

Wing公司發言人指，留意到不少美國顧客，從超市Walgreens訂購健康和保健用品，包括藥品、牙膏和衛生紙，以及麵食、罐頭、水果杯和嬰兒食品等日用品。「我們正努力支持那些無法開門的企業，協助他們將產品直接送到顧客家裏。」

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位於維珍尼亞州（Virginia）城鎮克里斯琴斯堡（Christiansburg）的一間麵包店，通過無人機所接下的訂單，單單一個周末，銷量已比起平時店內出售多50%。

2014年，Google X實驗室率先宣布無人機項目「Project Wing」，首次推出無人機送貨服務，以低空物流為目標，後來成功過渡至Google改組而成的新集團Alphabet，該計劃去年底通過美國聯邦航空管理局（US Federal Aviation Administration）的認證。

責任編輯：姚慧儀