  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 15:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】Alphabet無人機送貨　兩周完成逾千訂單

科技 15:00 2020/04/09

分享：

Google母公司Alphabet周三（8日）表示，正於美國採用無人機運送食物和藥品，過去兩星期，完成了超過1000次送貨服務。

新冠肺炎全球肆虐，不少國家為對抗疫情，實施封鎖令，居民在家隔離、商店停業，但網購日常用品總要有人送貨。Google母公司Alphabet周三（8日）表示，旗下無人機子公司Wing，正於美國採用無人機運送食物和藥品，過去兩星期，完成了超過1000次送貨服務，目前客戶數量亦急劇增加。

Wing公司發言人指，留意到不少美國顧客，從超市Walgreens訂購健康和保健用品，包括藥品、牙膏和衛生紙，以及麵食、罐頭、水果杯和嬰兒食品等日用品。「我們正努力支持那些無法開門的企業，協助他們將產品直接送到顧客家裏。」

【新冠肺炎】南澳大學研無人機高空找出感染者

【新冠肺炎】西班牙封城　警方用無人機籲民眾留在家

位於維珍尼亞州（Virginia）城鎮克里斯琴斯堡（Christiansburg）的一間麵包店，通過無人機所接下的訂單，單單一個周末，銷量已比起平時店內出售多50%。

2014年，Google X實驗室率先宣布無人機項目「Project Wing」，首次推出無人機送貨服務，以低空物流為目標，後來成功過渡至Google改組而成的新集團Alphabet，該計劃去年底通過美國聯邦航空管理局（US Federal Aviation Administration）的認證。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【新冠肺炎】南澳大學研無人機高空找出感染者
2020/03/28
【新冠肺炎】南澳大學研無人機高空找出感染者
【新冠肺炎】加強執行防疫措施 法國採無人機呼籲民眾勿出外
2020/03/24
【新冠肺炎】加強執行防疫措施 法國採無人機呼籲民眾勿出外
【新冠肺炎】西班牙封城　警方用無人機籲民眾留在家
2020/03/17
【新冠肺炎】西班牙封城　警方用無人機籲民眾留在家
日圖書館設無人機AI系統　自動點算遺失書籍
2020/03/16
日圖書館設無人機AI系統　自動點算遺失書籍
機械人 疫情 航空 Google Alphabet 美國聯邦航空管理局 新冠肺炎 無人機

下一篇文章

華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone SE】新iPhone SE隨時現身　整理至今傳聞4大重點
【iPhone SE】新iPhone SE隨時現身　整理至今傳聞4大重點
【Home Office】Skype重推「Meet Now」對抗Zoom　毋需安裝免費開會
【Home Office】Skype重推「Meet Now」對抗Zoom　毋需安裝免費開會
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？
Zoom再爆安全漏洞！暗網驚現售賣帳戶密碼、會議ID等資料
Zoom再爆安全漏洞！暗網驚現售賣帳戶密碼、會議ID等資料
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
少女被困智能櫃惹安全疑雲　取件人士未關好門引致意外（17:01更新）
少女被困智能櫃惹安全疑雲　取件人士未關好門引致意外（17:01更新）