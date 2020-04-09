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【華為5G】華為5G旗艦機P40系列登港　售4988元起

科技 16:23 2020/04/09

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華為（HUAWEI）今（9日）舉行線上發布會，宣布全新旗艦5G手機HUAWEI P40系列正式登陸香港。

香港5G於上周正式開通，而5G手機成為重要工具之一。繼三星及小米在港陸續推出5G手機後，華為（HUAWEI）今（9日）舉行網上發布會，宣布全新旗艦5G手機HUAWEI P40系列正式登陸香港，並在今日正式發售，售價4988元起。

華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略在會上提到，2019年是具挑戰性的一年，華為目前佔香港手機市場20.9%，比2018年上升6.2個百分點；智能手機在香港銷售量亦比2018年增加24%。而2020年作為香港5G元年，預計下半年將會有換機潮。因此華為除了早前推出摺疊手機Mate Xs外，接下來將會對應市場需要，專注推出更多相關5G產品，但目前未有計畫推出廉價版5G產品。

華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略在會上提到，2020年作為香港5G元年，華為接下來將會對應市場需要，專注推出更多相關5G產品。（網上發布會截圖）

而是次在港推出的分別為P40及P40 Pro，「帝皇版」P40 Pro+就仍要待6月才正式登場。新手機均搭載華為自家的Kirin 990 5G晶片，而且更首次採用「四曲面」設計，P40 Pro就採用長型開孔的6.58吋曲面屏幕，將四側邊框進一步收窄，前鏡頭以挖空設計藏在屏幕，提升屏佔面積；而P40就繼續採用6.1吋AMOLED全面屏。

>>>【華為5G】華為P40 Pro試機　程式商店驚現Google地圖？

>>>【華為5G】華為P40 Pro上手實試　夜攝、AI功能如何稱冠

此外，P40系列主打相機規格，華為繼續採用Leica相機，P40採用3鏡頭設計，分別為5000萬像素主鏡頭、1600萬像素超廣角相機以及800萬像素長焦鏡頭。而P40 Pro則以4鏡頭設計，分別為：5000萬像素主鏡頭、4000萬廣角相機、ToF深度相機和5倍變焦1200萬像素遠攝相機，其中P40 Pro更被手機評分網站DxOMark評為「最強拍攝手機」。

首次加入語音助理Celia

華為P40系列更首次加入華為語音助理Celia，透過叫喚「Hey Celia」就可以進行對話。同時亦支援多視窗顯示模式，則類似Android的畫面分隔功能。

P40及P40 Pro機身均有有藍、橙、銀三種配色，P40售價為4988港元；而P40 Pro的則售6988港元，即日起有售。

P40售價為4988港元。（網上發布會截圖）

P40 Pro的則售6988港元。（網上發布會截圖）

記者：曾曉汶

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