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陸正耀據報考慮辭去神州租車董事長一職 與瑞幸咖啡劃清界線

金融經濟 13:54 2020/04/09

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陸正耀據報考慮辭去神州租車董事長一職 與瑞幸咖啡劃清界線

瑞幸咖啡自曝財務數據造假風波持續發酵，並拖累神州租車（00699）早前急挫。瑞幸咖啡董事長陸正耀據報，將考慮辭去神州租車董事長一職，以說服投資者，神州租車與瑞幸咖啡劃清界線，以免神州租車再遭受波及。

外媒引述神州租車投資者關係總監Emily Paau表示，認為這是陸正耀正在考慮的事，但最終決定是甚麼，無法置評。

神州租車早前因瑞幸事件急挫後中途停牌，其後公布表示神州租車並無持有瑞幸咖啡的任何美國存託股份或其他證券，且並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。

神州租車又指，盡管陸正耀為瑞幸咖啡股東及主席，已於2016年4月辭任神州租車首席執行官職位並改任非執行董事。此後彼並無參與集團的日常管理。此外，瑞幸咖啡的首席運營官劉劍已於2015年起不再於神州租車擔任部門總監一職。

神州租車半日挫8% 根據「融資協議條款」遭大股東出售2%股權

【神州租車股價】神州租車與瑞幸咖啡劃清界線　9億成交彈34%

【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS

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香港股票 美股 神州租車（00699） 瑞幸咖啡（美：LK）

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