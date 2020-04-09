【新冠肺炎】「零售業資助計劃」12日截止　至今收逾7.9萬宗申請

新冠肺炎疫情下，本港零售業步入寒冬。政府在第一輪「防疫抗疫基金」下設立「零售業資助計劃」，截至今日（9日）上午8時，已收到逾7萬9千宗申請。

「零售業資助計劃」下，合資格的零售商店可獲一筆過8萬元資助，而零售集團或連鎖零售商店在計劃下可獲得最多300萬元的資助。當局指，申請的審批工作已於申請期內同步展開，獲批資助的商戶今日起會陸續收到經銀行過賬的資助，所有申請審批工作預計可於5月內完成。

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計劃將於本周日（4月12)截止申請，有意申請資助的零售商戶應於限期前到計劃的網上申請系統（網址為retailsubsidy.gov.hk）遞交網上申請及相關證明交件。連鎖零售商戶必須為每間零售店提交個別申請。

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責任編輯：蘇穎琪

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