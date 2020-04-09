Google獲美通過　可啟用美國連接台灣海底電纜

Google已獲得美國聯邦通信委員會（FCC）放行，可以運行美國至台灣海底電纜系統。Google與Facebook自2016年起開始計劃建設跨太平洋海底光纖電纜 (Pacific Light Cable Network，PLCN)。

綜合外媒報道，該計劃經美國司法部、國土安全部與國防部於周三（8日）通過。Google於上周四（2日）申請許可，因其看到海底光纖電纜有潛力在未來半年內達到亞太地區的最大產能，所以有「即時需要」。

計劃在2017年向外宣布時，長達1.3萬公里的PLCN被譽為第一條直接連接香港和美國的海底電纜，預計在啟用後可以支援兩地同時進行8000萬個高清視像會議，Google和Facebook亦可以快速和安全連接亞洲的數據中心以及開拓新市場。而這條每秒120TB的電纜，原定於2018年的夏季開始進行商業營運，但至2月仍未獲FCC批準。

有外媒就報道，美國司法部在請願書中向FCC表示，支持Google的修改要求。其指，美國機構認為，若海底電纜直接連接香港和美國，將嚴重妨害美國國家安全及執法利益。此外，美國官員亦考慮其他連接地，而前提是Google會分散亞洲連接點，不限於印尼、菲律賓、泰國與越南。