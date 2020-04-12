【科技抗疫】5G醫療應用　採遙距診症醫護機器人助抗疫

▲ 新冠肺炎疫情全球蔓延，影響全球公共衛生及經濟活動。有報告指出，現時已有多項5G應用迅速投入服務，為抗疫發揮重要作用。

新冠肺炎疫情全球蔓延，影響全球公共衛生及經濟活動。有報告指出，現時已有多項5G應用迅速投入服務，為抗疫發揮重要作用。

日前，德勤與華為聯合發佈《科技抗疫，5G助力：5G通信為公共衛生防控診療體系帶來的新契機》白皮書指出，5G對是次疫情的防控及治療有極大幫助。到底5G如何幫助抗疫？5G擁有高速率，廣連接，低時延等特點，可應用於醫療層面，並融合大數據，人工智能（AI），雲端計算等技術協助疫情防控治療。

5G熱成像監測系統 大規模快速測溫

為減低疫情擴散的風險，現時學校、大廈、辦公樓等公眾地方都進行體溫檢測。需進行體溫檢測。採用「5G熱成像」，可讓測量體温更加快速及安全，避免工作人員接觸太多人群，降低交叉感染風險。監測系統採用紅外綫鏡頭監測，一旦目標人群進入檢測區域，發現體溫過高，或疑似發燒的症狀，設備將會即時發出警告，並透過5G網絡實時回傳到控制中心。

另外，5G遙距診症平台可有助提升治療醫療效率。報告指出，疫情爆發至今，國內多間醫院已經開始應用5G遙距診症。例如武漢火神山醫院的醫護人員，就通過5G遙距診症平台，與北京醫療專家進行視像連綫，為患者診斷病症，同時舒緩醫護人員人手不足問題。

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責任編輯：李寶如

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