華為推Huawei Card實體信用卡　功能向Apple Card致敬？

▲ 日前，華為於全球市場宣布推出年度旗艦手機P40系列，同時更宣佈進一步在中國境內市場推出HUAWEI Card信用卡服務。

日前，華為於全球市場宣布推出年度旗艦手機P40系列，同時更宣佈進一步在中國境內市場推出HUAWEI Card信用卡服務。外界評論此信用卡的造型和功能，都似是參照Apple Card的設計。

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HUAWEI Card是以HUAWEI Pay為基礎的手機電子信用卡產品，同時提供實體卡和電子信用卡。華為是次夥拍銀聯合作發行信用卡服務，而實體卡面以黑色配襯金色印字，卡面上僅顯示持卡人個人姓名，並支援銀聯卡感應支付功能。

▲ 華為是次夥拍銀聯合作發行信用卡服務，而實體卡面以黑色配襯金色印字，卡面上僅顯示持卡人個人姓名，並支援銀聯卡感應支付功能。

▲ HUAWEI Card申請免首年年費，並提供消費現金回贈，以及機場和高鐵等場所貴賓禮遇服務。

華為用戶可以直接在他們的手機中申請，成功後還可同步開通HUAWEI Pay的服務。華為表示，HUAWEI Card的申請過程快捷，只需幾分鐘就完成，而且免首年年費。此外，信用卡還提供消費現金回贈，更提供機場和高鐵等場所貴賓禮遇服務，節日消費特惠以及華為應用VIP禮包等。

與Apple Card一樣，HUAWEI Card的每筆消費都可以在錢包App當中查看，而這張電子信用卡以基於微內核TEE OS加密，儲存在金融級安全區域，確保信用卡數據安全。

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目前，華為未有公佈HUAWEI Card的實際推出日期，暫時只在中國內地推出。不過未知會否擴張至香港、澳門、台灣等大中華地區以及全球。

責任編輯：施雯雯

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