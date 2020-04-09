【口罩供應】Oxyair Mask口罩下周開售 GULU抽籤購買

▲ Oxyair Mask下周正式開售口罩。

Oxyair Mask宣布下周口罩開售詳程，於4月13至4月17日期間，會透過The GULU app 進行抽籤購買，每日早上9時半同傍晚6時半每日2000盒，合共1萬盒￼￼￼￼，Oxyair Mask並且會在其後就這個方法作出檢討。Oxyair Mask每盒成人口罩均設獨立包裝每盒50個，首批優惠價95元。

另外，在醫護及長者購買配額方面，4月13傍晚6時45分會在Facebook公佈兩條Google form連結，供所有長者、醫護，￼名額各設1萬盒。額滿即止每盒成人口罩均設獨立包裝每盒50個，優惠價95元。

不論長者或醫䕶如果選擇自取（葵涌）可以不用上載長者咭或醫院工作証，如果選擇郵寄就必須上載長者咭或醫院工作證，選擇自取可安排朋友或家人代為領取，領取時必須出示身分證及長者咭的複印件或身分證及醫院工作證的複印件。

5月1日會開售兒童口罩，開售詳情稍後公佈，每盒兒童口罩均設獨立包裝每盒30個，￼首批優惠價60元。

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