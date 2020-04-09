【第二輪防疫抗疫基金】政府補貼工資上限9,000元　一文看清商會業界有何看法？

新冠肺炎疫情重挫各行各業，港府公布第二輪防疫抗疫基金措施，向合資格企業提供補貼，代為支付僱員薪金。多個業界組別及商會普遍表示歡迎，相信措施可減輕企業部份負擔。不過亦有界別人士指，補貼一半薪金並不足夠。

廠商會

廠商會表示，對措施表示歡迎，稱新一輪「防疫抗疫基金」之力度前所未見，相信新措施不但紓緩相關企業的經營負擔，有助遏止裁員潮，更為僱員的生計帶來直接的幫助。該會會長吳宏斌提到， 不少企業會透過參加貿易展覽拓展業務，故希望政府將中小企業參展費的資助範圍擴大至貿發局以外機構所舉辦的展覽和國際會議，而展會租金資助的適用範圍亦應擴大至會展中心和亞洲博覽館以外的合資格場地，甚至涵蓋虛擬展覽和網上展示及推廣活動。

香港中華總商會

中總表示，歡迎第二輪「防疫抗疫基金」。該會會長蔡冠深認為，為合資格僱主支付僱員五成薪金，有助僱主盡力保留員工，避免因經營困難而裁員甚至結業，加上政府將在公私營領域及公務員團隊中創造數萬職位，相信有助阻止失業率進一步惡化，確保勞動市場穩定，為將來經濟復甦做好準備。他又提到，第二輪基金措施可謂對處於水深火熱的各行各業提供「及時雨」，對紓緩企業資金周轉壓力帶來幫助。該會冀立法會能盡快審議通過有關撥款，讓社會各界盡快受惠。

總商會

總商會表示，歡迎政府推出應急紓困措施，以穩經濟、保就業。 由於商界整體均受到疫情影響，涉款1,375億元的措施將為本港各行各業提供亟需的援助。政府的補貼將有助緩和企業的部分工資壓力，並維持市民生計。鑒於情況刻不容緩，商會很高興其中多項措施會盡快落實。



酒吧業

香港酒吧業協會副主席錢雋永批評措施不全面，他認為政府向僱員支付一半薪金不足夠，只會令員工「有屋住但冇飯開」。故希望政府能體恤業界基層所面對的困難，給予8成薪金補貼。該會又認為僱主的損失可延後處理，惟基層員工的生活補貼必須更全面。

至於政府對受禁聚令影響而關閉的場所，派發一筆過10萬元資助，他相信此金額可補償小型酒吧停業至本月23日的損失；勉強接受是次方案。不過，對於中大型酒吧，補償則不足夠。若關店令再度延長，他亦期望政府可再作補償。

中小企

香港中小企促進聯會會長林國雄表示，有關措施實屬好消息，補貼措施可有助減輕中小企現金流壓力，「延長企業壽命唔洗倒閉」，且能避免裁員情況。然而，他提到，中小企租金開支壓力仍然沉重，故他希望港府可提供更多誘因予業主減租，或向企業提供更大力度租金補貼。

餐飲業

坤記竹昇麵表示，會申請政府的薪金補貼，相信今次港府補貼員工薪金，能夠幫助每月三分之一虧蝕。

至於餐廳Little Fresh Cafe & Bar預計，每位員工的補貼，有約2,000元至3,000元認為支助金額亦不太高。

展覽業

川設計表示，今次支援上限18,000元薪金等措施有助公司捱下去，現時員工方面再有補貼「好過無」，再給予信心經營下去。今次推出一系列措施，料有助支撐3至6個月的時間。

美容業

醫學美容服務店殷科雲莎（Influencer）營運總監黃永祥認為，補助人工上限 9,000 元並不足夠，公司實難支撐。他解釋，美容師月薪最低也要 22,000 元，補助 9,000 元代表公司每月還是補貼 13,000 元，其他資深員工要補更多。

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責任編輯：蘇穎琪

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