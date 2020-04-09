【歐洲疫情】研究料英國日死3000人 佔歐死亡40%

▲ 美國西雅圖研究所IHME指，英國於疫情高峰期或每日死近3000人，及佔歐洲總死亡人數40%。

全球的新冠肺炎疫情仍未受控，英國一日内新增近千人死亡，創該國單日死亡數字最大增幅。微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）旗下美國西雅圖研究所Institute for Health Metrics and Evaluation（IHME）更預計，英國或成為歐洲新冠肺炎疫情最嚴重國家，佔歐洲總死亡人數40%。

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歐洲疫情重災區意大利、西班牙的確診及死亡數字增幅漸放緩，英國疫情卻不斷升級。英國周三（8日）的新冠肺炎死亡人數增至7,097人，再增938人死亡。另外，英國再增5,492人確診，累計超過6萬人確診。

研究所IHME正進行研究，統計及預測受新冠肺炎疫情侵襲的歐洲國家的死亡人數、住院患者數目及所需床位數目。

IHME指，英國於今年8月4日的死亡人數將達到66,314人，死亡人數的預測範圍介乎在14,572人至219,211人之間，反映疫情存在不確定因素。而其餘歐洲國家的死亡人數料將於同期放緩，西班牙為19,209人；意大利為20,300人；法國為15,058人；德國為8,802人。

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IHME預計，英國疫情將於4月17日内踏入高峰期，每日將有高達2932人死於新冠肺炎。屆時英國共需超過10.2萬個普通床位及2.45萬個重症監護床位，但目前英國僅有近1.8萬個普通床位及799個重症監護床位，將出現嚴重床位短缺。

IHME指，英國提出群體免疫的策略並延遲採取社會隔離措施，導致疫情進一步惡化。IHME負責人默里（Christopher Murray）更指，如各國可有效實施社會隔離措施，就可有效控制疫情及令死亡率下降。

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