【美國疫情】芝加哥監獄353確診 全美最大感染群組

▲ 【美國疫情】難有社交距離 芝加哥監獄成最大感染群組

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字持續上升。芝加哥庫克縣監獄為美國最大感染群組，至今353人受感染、1人死亡。然而，監獄內尚有4,500名囚犯未接受檢驗，料確診數字可能繼續上升。

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庫克縣監獄周三證實，獄中有238名囚犯及115名職員受感染，其中17人情況危殆，已送院救治。庫克縣警長達特（Tom Dart）形容，對於所有人而言，現在都是艱難的時刻。現時獄中仍有約4,500人未獲檢疫，確診數字料繼續增加。

《紐約時報》報道指，全國監獄已有約1,324宗確診個案，至少32人病死。此數字料大大低估確診數字，因為一些州和地方機構尚未發布有關資訊。

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美國多地憂慮監獄成為病毒傳播的重災區，已釋放了數千名囚犯，其中許多人正在等待審判或干犯非暴力罪行。不過，監獄的傳播病毒的情況持續，因囚犯不太可能保持社交距離，並且不是每名囚犯都能保證獲得肥皂及水。

庫克縣議會主席普雷萊溫克爾（Toni Preckwinkle）亦曾形容，監獄的情況就像病毒培養皿，類似療養院或遊輪，難以保持社交距離。

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