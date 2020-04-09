  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 13:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】芝加哥監獄353確診 全美最大感染群組

環球社會熱點 13:03 2020/04/09

分享：

【美國疫情】難有社交距離 芝加哥監獄成最大感染群組

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字持續上升。芝加哥庫克縣監獄為美國最大感染群組，至今353人受感染、1人死亡。然而，監獄內尚有4,500名囚犯未接受檢驗，料確診數字可能繼續上升。

東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開

紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」

庫克縣監獄周三證實，獄中有238名囚犯及115名職員受感染，其中17人情況危殆，已送院救治。庫克縣警長達特（Tom Dart）形容，對於所有人而言，現在都是艱難的時刻。現時獄中仍有約4,500人未獲檢疫，確診數字料繼續增加。

《紐約時報》報道指，全國監獄已有約1,324宗確診個案，至少32人病死。此數字料大大低估確診數字，因為一些州和地方機構尚未發布有關資訊。

英國增近千人死 破單日死亡人數紀錄

蓋茨：美國或可學中國 多招阻疫情反彈

美國多地憂慮監獄成為病毒傳播的重災區，已釋放了數千名囚犯，其中許多人正在等待審判或干犯非暴力罪行。不過，監獄的傳播病毒的情況持續，因囚犯不太可能保持社交距離，並且不是每名囚犯都能保證獲得肥皂及水。

庫克縣議會主席普雷萊溫克爾（Toni Preckwinkle）亦曾形容，監獄的情況就像病毒培養皿，類似療養院或遊輪，難以保持社交距離。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【日本疫情】東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開
今日
【日本疫情】東京迪士尼再延長閉園 料最快5月中重開
【美國疫情】紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」
今日
【美國疫情】紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」
芬蘭購逾200萬個不合格口罩 指中國口罩市場極混亂
今日
芬蘭購逾200萬個不合格口罩 指中國口罩市場極混亂
【英國疫情】增近千人死 破單日死亡人數紀錄
今日
【英國疫情】增近千人死 破單日死亡人數紀錄
【美國疫情】蓋茨：美國或可學中國 多招阻疫情反彈
今日
【美國疫情】蓋茨：美國或可學中國 多招阻疫情反彈
傳染病 疫情 芝加哥 美國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 紐約15萬超西班牙

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 紐約15萬超西班牙
【美國疫情分佈圖】新增確診大反彈 紐約15萬超西班牙
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月09日 時間13:00）
美國不滿中國禁出口醫療裝備　研採法律行動
美國不滿中國禁出口醫療裝備　研採法律行動
【美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」
【美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」
美眾議員促拒撥款世衛 直至譚德塞下台
美眾議員促拒撥款世衛 直至譚德塞下台