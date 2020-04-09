2020年第二季資產配置

2020年第一季的投資市場是驚心動魄的一季，兩大黑天鵝事件—新冠肺炎大流行和油價急挫，驅使環球股票市場從高位跌近30%，而美國國債的收益率就一度創下歷史低位。各個的資產市場都在短時間內出現了驚濤駭浪，面對如此的投資環境，該如何定位？

在第二季，我們繼續槓鈴策略，在投資組合中保守和進取兩端維持多元化的證券配置。公司債和派息股可以作為保守端的投資，為投資組合提供定息收入與現金流。我們認為AT1s和亞洲債券具有價值，投資者可以配置平均存續期4至5年的多元化公司債券，或是透過基金配置。在進取端，則可配置長期增長股票，以保持組合的增長潛力。在增長型股票方面，我們仍然維持科技、醫療保健和中國股票，相較相關指數，它們的表現仍然良好。在本季，我們將黃金作為風險分散的投資。

在投資主題方面，我們還探討了5G科技和全球基礎設施。各國的通訊對於數據和快速穩定的渴望從未如此強烈。5G技術的採用將為投資者在未來十年提供新的投資機會。另外，城市化、數碼化、氣候變化和經濟失衡等發展趨勢將推動全球在基礎建設方面作出更多的投資。

我們相信，這樣的投資組合能在風暴中持續，並且為未來的復甦鋪路。理想的投資組合應該平衡風險，我們希望我們的資產配置有助於您檢閲投資組合。