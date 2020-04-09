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大家樂明日（周五）恢復晚市堂食　加推外賣優惠

金融經濟 12:46 2020/04/09

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大家樂旗下餐廳4月10日起將恢復晚市堂食。

大家樂 （00341） 早前宣佈為防疫暫停旗下餐廳晚市堂食兩周。即使限聚令和食肆管制措施延長多14日，大家樂最新仍稱，暫停晚市堂食限期於今天屆滿，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver’s Super Sandwiches各分店將於4月10日（星期五） 晚上6時半恢復晚市堂食服務，同時加推多項堂食及外賣優惠。

大家樂快餐推出由即日起至4月30日，顧客於foodpanda惠顧滿$100可享7折優惠，輸入優惠碼「CDCFREE」 可享免運費；顧客於Deliveroo惠顧意粉屋、上海姥姥、Oliver’s Super Sandwiches任何食品，亦可享免運費優惠。

大家樂指，會配合政府延長規管餐飲業務的指示，旗下餐廳繼續嚴格執行各項防疫工作，包括每隔一張餐桌放置告示牌，指示顧客不要使用該座位，以確保座位之間有1.5米距離及入座率不會超過一半；顧客進店前必須先量體溫及佩戴口罩；餐廳不會招待體溫超過37.5度的顧客、沒有戴口罩或現正接受強制檢疫人士；店內亦會提供酒精搓手液供顧客使用。

大家樂快餐及一粥麵已陸續在全線分店安裝透明分隔膠板，目前47間分店已安裝。

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