【美國疫情】紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情肆虐,重災區紐約州單日死亡人數接連破紀錄,周三(8日)24小時779人喪命。紐約醫護人員本已疲於奔命,現在更要面對病人死亡急增帶來震驚。紐約有護士悲言,新冠肺炎 病人隨時可以變得沒有反應,自己擔心得不敢離開病房。

美國疫情確診人數增至超過43萬,近1.5萬人死亡。紐約州情況危急,確診逾15萬人,規模超越歐洲最嚴重西班牙。紐約州死亡人數亦連續兩日破紀錄,增至6,268人。

路透社報道,紐約死亡數字急升,令醫護人員感到震驚。醫生和護士表示,死於新冠肺炎的不只是老年人或本身有病患人士,年輕力壯的也可能轉過頭就喪命。

新冠肺炎疫情迅猛,紐約醫護猶有餘悸。紐約市西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)護士Diana Torres稱:

「病人本來看着正常、感覺良好,但你一轉過頭,他們就可以變得沒有反應。我也因此變得多疑,生怕離開病人房間。」

(Patients look fine, feel fine, then you turn around and they're unresponsive. I'm paranoid, scared to walk out of their room.)

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)警告,隨住早前入院病人陸續離世,紐約州死亡數字會繼續攀升。

科莫坦言自己明白這科學上的邏輯,但自己仍相當痛苦。他感嘆政府在疫情下無法好好保護人民:

「這病毒侵襲弱勢和脆弱一群,惟保護弱勢社群卻應是我們社會的工作。」

(This virus attacked the vulnerable and attacked the weak and it's our job as a society to protect the vulnerable.)

