【美國疫情】紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情肆虐，重災區紐約州單日死亡人數接連破紀錄，周三（8日）24小時779人喪命。紐約醫護人員本已疲於奔命，現在更要面對病人死亡急增帶來震驚。紐約有護士悲言，新冠肺炎 病人隨時可以變得沒有反應，自己擔心得不敢離開病房。

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約死亡暴增 醫護震驚「不敢離病房」

紐約日死779再破紀錄 州長痛下半旗

【美國疫情分佈】新增確診大反彈 紐約15萬超西班牙

美國疫情確診人數增至超過43萬，近1.5萬人死亡。紐約州情況危急，確診逾15萬人，規模超越歐洲最嚴重西班牙。紐約州死亡人數亦連續兩日破紀錄，增至6,268人。

路透社報道，紐約死亡數字急升，令醫護人員感到震驚。醫生和護士表示，死於新冠肺炎的不只是老年人或本身有病患人士，年輕力壯的也可能轉過頭就喪命。

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新冠肺炎疫情迅猛，紐約醫護猶有餘悸。紐約市西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）護士Diana Torres稱：

「病人本來看着正常、感覺良好，但你一轉過頭，他們就可以變得沒有反應。我也因此變得多疑，生怕離開病人房間。」

（Patients look fine, feel fine, then you turn around and they're unresponsive. I'm paranoid, scared to walk out of their room.）

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紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）警告，隨住早前入院病人陸續離世，紐約州死亡數字會繼續攀升。

科莫坦言自己明白這科學上的邏輯，但自己仍相當痛苦。他感嘆政府在疫情下無法好好保護人民：

「這病毒侵襲弱勢和脆弱一群，惟保護弱勢社群卻應是我們社會的工作。」

（This virus attacked the vulnerable and attacked the weak and it's our job as a society to protect the vulnerable.）

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