▲ 芬蘭購逾200萬個不合格口罩 指中國口罩市場極混亂

歐洲醫療物資短缺，尤其防護衣和口罩。芬蘭政府表示，向中國購買的223萬個外科手術口罩及防護口罩。經芬蘭實驗室測試後，發現該批口罩未達醫用標準。當局指，中國口罩市場混亂，其他國家也遇同樣問題。

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芬蘭國家緊急供應局局長Tomi Lounema指出，其他向中國購買裝備的歐洲國家也遇到類似問題，因中國口罩市場「極混亂」；裝備價格一直上漲，而且須迅速落購及預先付款，形容「商業風險非常高」。

芬蘭衛生部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）周二（7日）專程到機場迎接第一批由中國運抵的口罩，與該批醫療物資合照，並上傳照片至社交網站。她表示，物資是否合格還需進行檢驗。

衛生部常務秘書Kirsi Varhila在周三（8日）的記者會上表示，對口罩不合醫用標準感到失望。衛生當局指，口罩可用於護老院和家庭護理，但不能在醫院使用。

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西班牙、荷蘭、土耳其和澳洲已向中國退還口罩，中方暗指，他們在購買前並未「進行複查」。

芬蘭衛生官員補充，芬蘭目前每天需要約500萬個外科口罩和5萬個防護型口罩，警告部分地區供應量不足，已委託3間國企日產20萬個口罩，預定本月底開始生產。

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