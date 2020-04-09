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【全球大流行】 WTO料今年全球貿易減32%　電子汽車產業影響最大

商業 12:11 2020/04/09

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新冠肺炎疫情下，影響各國貿易往來。世界貿易組織（WTO）指出，疫情大流行對環球經濟造成拖累，料今年全球貿易量最多將縮減32%，是二戰以來最嚴重。

在2019年，全球貿易量收縮0.1％。WTO表示，樂觀的情況下，今年全球商品貿易可能下降13％，並在2021年反彈21％。但最壞的情況下，今年全球商品貿易量可能下降多達32％，而明年或會僅反彈24％。WTO又指，幾乎所有地區的貿易額都會遭受雙位數的下滑，當中以北美和亞洲的出口最嚴重；按行業計算，則以電子、汽車產品等產業最受影響，因有關產業的供應鏈較複雜，上、下游供應 的衝擊較大。

世貿組織總幹事Roberto Azevedo在一份聲明中指，雖然跌幅是無法無可避免，但我們還是可期待迅速、有力的反彈，現在採取的決定將成前景復甦的關鍵。他又指出，保持市場開放性和可預測性，對刺激新投資來說非常重要，期望各國共同努力刺激復甦，而非各自為政。

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記者：蘇穎琪

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