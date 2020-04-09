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【附教學】Google舉辦網上考察活動　AR、VR觀看太空恐龍

科技 11:44 2020/04/09

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Google藝術與文化（Google Arts & Culture）正於網上進行文藝深度遊，用家亦可利用Google Expeditions應用程式參與AR或VR考察活動。

復活節假期將至，惟受疫情影響，大人細路只能減少外出，Google最近在網上舉辦文藝深度遊，或是不錯的親子活動！

Google藝術與文化（Google Arts & Culture）正於網上進行文藝深度遊，用家亦可利用Google Expeditions應用程式參與AR或VR考察活動。Google Expeditions提供1000多項擴增實境 （AR）和虛擬實境（VR）考察主題，涵蓋天文地理、自然科學、物理機械、歷史文藝等。只要一機在手，或配合VR裝置，即使安在家中，也能以新角度發掘知識彩蛋。

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想加入考察團，只須在手機上，完成3個簡單步驟：

1.     Google Expeditions支援Android、Chrome和iOS流動裝置，在Google Play或Apple App Store下載即可；
2.     在Google Expeditions內選擇感興趣的主題，並下載場景內容；
3.     直接透過支援AR的手機或流動裝置，將AR影像放置在想要投影的位置。如果想觀看VR內容，可利用支援VR的裝置，開始360度虛擬學習之旅。如果沒有VR裝置，只要輕觸「全螢幕」圖示，也可透過全螢幕模式觀看內容。

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課題主要分為5類，分別是文化課，探索節日文化，瀏覽世界各地的節日慶典；天文課探索宇宙奧秘，發掘更多行星特性和與太陽間的運轉方式，了解太空科學和科技發展；科學課解構偉大發明，包含達文西的科學發明導覽，3D立體解構一系列改變整個世界的科學發明。

另外，考古課則探索古生物足跡，以化石和遠古生物為主題的導覽，深入淺出了解各種考古工具、化石結構，透過AR技術將恐龍活現眼前。以及生物課，深入了解人體的奧妙，如骨骼、DNA、細胞構造、心血管系統、呼吸系統、胚胎成長等內容。

責任編輯：姚慧儀

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