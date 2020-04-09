【金管局放水】港元1個月拆息4連跌　金管局逐步增銀行體系總結餘36%

▲ 港元拆息普遍回落，1個月拆息4連跌。

金管局今日（9日）宣布，將透過適量減發外匯基金票據，增加銀行同業市場整體港元流動性，令香港銀行體系總結餘逐步增加200億元，相當於較現時銀行體系總結餘541億元，增加36%。港元拆息普遍回落，與樓按相關的1個月連續4日跌，最新報1.62667厘。

根據香港銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.85786厘，較上日跌1.5點子；1周及2周拆息最新報1.14452厘及1.25958 厘，分別較上日跌回落4點子及5.9點子。

與樓按相關的1個月連續4日跌，最新報1.62667厘，跌5.3點子。3個月拆息不跌反升，最新報1.94768厘，升2.4點子。6個月及12個月拆息則分別回落逾1點子，報1.95304厘及1.95518厘。

金管局計劃於4月21日、4月28日、5月5日及5月12日舉行的四次外匯基金票據投標中，每次減少發行50億港元91日期票據。如四次投標中的計劃減發量全部執行，票據總減發量將爲200億港元。

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