【中概股造假】瑞幸造假火燒連環船 信心危機蔓延中概股集體受累

中概股瑞幸咖啡（美：LK）上周自揭高層造假後，事件持續發酵，除了愛奇藝（美：IQ）即時遭狙擊，亦引爆投資者對中概股的信心危機。周三美股三大指數齊急升約3%，惟在美股上市的大型中概股，幾乎全綫逆市下跌。

美國疫情本周有望出現轉機，激刺美股周三急升，三大指數都急升約3%，惟中概股仍無運行。剛被沽空機構狙擊的愛奇藝逆市急跌逾4%，其母公司百度（美：BIDU），亦跌逾4%。就是與事件無關的大型中概股如阿里巴巴（美：BABA）及京東（美：JD）亦分別逆市跌1%及2%。

本網統計市值最大的10隻中概股，周三僅除攜程（美：TCOM）一隻之外，其餘均逆市下挫，反映投資者對中概股缺乏信心。

愛奇藝遭狙擊 好未來自爆造假

今次中概股信心危機，源自瑞幸咖啡於上周自揭高層造假，瑞幸股價於上周四即急挫8成，並於本周二停牌。高盛日前指出，瑞幸大股東兼董事長陸正耀因其總值5.18億美元孖展貸款出現違約，貸款方將出售抵押的約7,630萬份瑞幸咖啡的美國預託股票（ADS），惟瑞幸仍在停牌，令高盛斬倉也斬不成。

瑞幸咖啡造假事件引發火燒運環船，狙擊瑞幸得手的渾水（Muddy Waters），周二與另一沽空機構聯手狙擊內地串流視頻龍頭愛奇藝（美：IQ），指控愛奇誇大收入。盡管愛奇藝極力否認指控，指沽空報告引用數據與結論嚴重失實，與實際情況不符，惟愛奇藝周三股價仍下挫。

另外，周二教育股好未來（美：TAL）亦自揭員工造假誇大業務。受累連環的利淡消息，打擊投資者對中概股的信心，因而令板塊走弱。

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責任編輯：錢家鋒