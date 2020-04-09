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【美國疫情】蓋茨：美國或可學中國 多招阻疫情反彈

環球社會熱點 11:26 2020/04/09

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美國疫情持續，億萬富豪、微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）再評論新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情。Bill Gates相信明年秋天，美國疫情才會完結。Bill Gates又指，美國未來半年至一年的生活狀況可能如中國差不多，用多種方式減低疫情反彈的風險。

蓋茨認為，由於研發及推出疫苗需要花逾一年的時間，所以料美國疫情會在明年秋天才完結。

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蓋茨形容疫苗是十分重要，指除非有疫苗，否則情況就不會真正恢復正常。他解釋指，直到大部人接種了疫苗前，疫情反彈的風險會一直存在。　

蓋茨又指，如要了解美國在未來半年至一年的生活狀況，蓋茨建議可看看中國。蓋茨指，中國的民眾已陸續復工，但他們都戴上口罩，並會量度體溫，而當地沒有舉辦大型體育賽事，故能夠避免疫情大幅反彈。

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另外，蓋茨料在下月可了解年輕人在病毒傳播上所扮演的角色，故或許可根據年齡允許人群聚集。但他強調，大型的公眾集會仍要等到大規模接種疫苗後才能恢復。

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