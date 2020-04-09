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翠華曾升逾一成領升餐飲股 第二輪防疫抗疫基金支援飲食行業僱主

金融經濟 12:12 2020/04/09

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翠華升逾一成領餐飲股 第二輪防疫抗疫基金支援飲食行業僱主

港府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及規模達1375億元，當中包括資助薪金計劃，補貼期最長6個月，其中向強積金計劃沒有完全涵蓋的飲食、建造及運輸（主要為的士及紅色小巴司機）3個行業的僱主，提供支援，約80萬人受惠。

受消息帶動，餐飲股今早造好，其中以翠華（01314）表現最好，股價曾升逾一成高見0.385元，中午收報0.345元，升7.8%。另外，太興（06811）升9.2%，中午收報1.3元；大快活（00052）升3.9%；大家樂（00341）升2.1%。

政府早前宣布公眾聚集不可多於4人，餐廳餐檯之間要有1.5米距離或者有其他分隔措施、每檯最多只可坐四人，進入前要測體溫、要戴口罩、提供潔手液。政府對餐廳設入座限制，令經營環境雪上加霜，不少食肆唯有加強外賣業務，減少損失。

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