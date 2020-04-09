  • 23°C
香港時間 : 2020409日 (四) 11:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

翠華升逾一成領餐飲股 第二輪防疫抗疫基金支援飲食行業僱主

金融經濟 11:19 2020/04/09

分享：

翠華升逾一成領餐飲股 第二輪防疫抗疫基金支援飲食行業僱主

港府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及規模達1375億元，當中包括資助薪金計劃，補貼期最長6個月，其中向強積金計劃沒有完全涵蓋的飲食、建造及運輸（主要為的士及紅色小巴司機）3個行業的僱主，提供支援，約80萬人受惠。

受消息帶動，餐飲股今早造好，其中以翠華（01314）表現最好，股價升12.5%。另外，太興（06811）升6.7%；大快活（00052）升3.2%；大家樂（00341）升2%。

政府早前宣布公眾聚集不可多於4人，餐廳餐檯之間要有1.5米距離或者有其他分隔措施、每檯最多只可坐四人，進入前要測體溫、要戴口罩、提供潔手液。政府對餐廳設入座限制，令經營環境雪上加霜，不少食肆唯有加強外賣業務，減少損失。

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成

【新冠肺炎】限聚令、食肆營運限制延長至4月23日　美容院和按摩院關閉14日

【林鄭月娥人工】特首減薪一成　一文看清上市公司董事及高層減薪幾多？

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

香港股票 太興集團（06811） 翠華控股（01314） 疫情 餐飲 限聚令 大家樂（00341） 餐飲股 防疫抗疫基金 補貼

上一篇文章

【港鐵減價】港鐵7月減價料承擔8億收入損失　承受得起有餘？

下一篇文章

【全球大流行】大行料疫情令環球經濟損失逾5萬億美元　等於日本一年GDP
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
道指收市升779點　恒指夜期升381點越24000關（不斷更新）
【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見
【防疫抗疫基金】次輪規模傳達1300億元　林鄭曾稱考慮資助僱主支薪意見
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）