翠華、太興升9%領餐飲股 第二輪防疫抗疫基金支援飲食行業僱主

▲ 翠華升逾一成領餐飲股 第二輪防疫抗疫基金支援飲食行業僱主

港府公布第二輪防疫抗疫基金，涉及規模達1375億元，當中包括資助薪金計劃，補貼期最長6個月，其中向強積金計劃沒有完全涵蓋的飲食、建造及運輸（主要為的士及紅色小巴司機）3個行業的僱主，提供支援，約80萬人受惠。

受消息帶動，餐飲股造好，其中以翠華 （01314） 表現最好，股價曾升逾一成高見0.385元，收報0.35元，升9.4%。另外，太興 （06811） 升9.2%，收報1.3元；大快活 （00052） 升7.4%；大家樂 （00341） 升6.1%。

政府早前宣布公眾聚集不可多於4人，餐廳餐檯之間要有1.5米距離或者有其他分隔措施、每檯最多只可坐四人，進入前要測體溫、要戴口罩、提供潔手液。政府對餐廳設入座限制，令經營環境雪上加霜，不少食肆唯有加強外賣業務，減少損失。

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