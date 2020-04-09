【全球大流行】大行料疫情令環球經濟損失逾5萬億美元　等於日本一年GDP

▲ 華爾街銀行警告，世界正陷入自1930年代以來最嚴重的和平時期衰退。

新冠肺炎疫情在全球大流行，重創環球經濟。大行預計，疫情未來兩年將奪去全球逾5萬億美元的經濟增長，超過日本的年產值。大行又預測，2022年前，全球產出或不能夠回復至疫情爆發前的水平。

華爾街銀行警告，世界正陷入自1930年代以來最嚴重的和平時期衰退，即使各國政府出台了史無前例的貨幣和財政刺激措施，各大經濟體需要一定時間才能收復失地，GDP料至少也要到2022年才有可能恢復到危機前的水平。

花旗首席經濟學家Catherine Mann預期，全球產值將因疫情損失約5萬億美元。摩根大通經濟學家則估計，到明年底，全球產值損失將達到5.5萬億美元，相當於全球GDP的8%左右。單是發達經濟體的損失就能與2008至2009年以及1974至1975年衰退時相提並論。

大摩則指出，盡管各地政府採取積極的政策應對，但要到2021年第三季度，已開發市場的GDP才能恢復到疫情爆發前的水平。

世界貿易組織（WTO）周三指出，疫情導致的國際貿易降幅可能比戰後和平時代的任何一個時期都要嚴重。國際貨幣基金組織（IMF）將在下周召開的春季視頻會議上公佈最新預測。

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