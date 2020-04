【美國疫情】紐約日死779再破紀錄 州長痛下半旗

美國疫情痛苦高潮到。美國新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情重災區紐約州,單日死亡人數連續兩天破紀錄,達到779人。新澤西州情況也相同。紐約州疫情死亡人數加速增長,反映早前入院確診患者陸續喪命。紐約州州長科莫警告,死亡數字會持續攀升。科莫下令紐約州下半旗,哀悼新冠肺炎疫情死者。

美國疫情增至超過43萬人確診,逾1.47萬人死亡。紐約州周三(8日)錄得779人死亡,打破周二才剛剛創下之731死紀錄,連續兩天創新高。

紐約州累計死亡人數增至6,268,佔美國疫情逾40%死亡病例。

紐約州接壤新澤西州,單日死亡亦接連兩天破紀錄。新澤西州周三有275人死於新冠肺炎。

紐約州州長科莫形容,壞消息不只是壞,而是相當可怕(actually terrible)。科莫直言,隨住長期留院的確診患者陸續離世,紐約州死亡數字會繼續增加:

「用得呼吸機愈長時間,康復擺脫呼吸機的機會就愈小。」

(The longer you are on a ventilator, the less likely you will come off the ventilator. )

紐約州入院人數增長近日有所放緩。科莫引述,美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)所講,死亡趨勢會比入院趨勢有所延誤。科莫稱福西所言100%正確:

「入院數字增幅可以開始下降,但死亡數字反會加速上升,因為入院11天、14天、17天的人都相繼離世。這就是我們現在見到的情況。」

(The hospitalizations can start to drop, but the deaths actually increase because the people who have been in the hospital for 11 days, 14 days, 17 days pass away. That's what we're seeing.)

科莫感慨:

「我明白這現象背後的科學、事實和邏輯。但要應付此景仍然無比困難。每個數字都是一張臉孔,對吧。我每天都對這事實清晰得痛苦。」

(I understand the science of it. I understand the facts and the logic of it. But it is still incredibly difficult to deal with. Every number is a face, right. And that's been painfully obvious to me every day.)

科莫下令,紐約州全州下半旗,為新冠肺炎疫情死者致哀。新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)上周已簽署行政命令,指示新澤西州無限期下半旗。

