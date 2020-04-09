金管局擬減發外匯基金票據　揼大銀行體系總結餘200億元

▲ 金管局擬減發200億元外匯基金票據 增加港元拆息市場流動性

新冠肺炎疫情衝擊下，除港府推出第二輪防疫抗疫基金，金管局也出手穩定市場。金管局今日（9日）宣布，將透過適量減發外匯基金票據，增加銀行同業市場整體港元流動性。金管局期望額外的流動性將有助確保港元銀行拆借活動維持暢順，而減發外匯基金票據可令銀行體系總結餘增加200億元。

金管局計劃於4月21日、4月28日、5月5日及5月12日舉行的四次外匯基金票據投標中，每次減少發行50億港元91日期票據。如四次投標中的計劃減發量全部執行，票據總減發量將爲200億港元。

在實際執行上述減發計劃時，金管局會注意市場情況及每次減發後的效果，並保留不全部執行四次減發的可能性。

是次減發外匯基金票據供應的安排符合貨幣發行局制度的運作原則。減發外匯基金票據只是貨幣基礎的組成部分之間的轉移，即由外匯基金票據及債券轉移至銀行體系總結餘，總結餘將因應外匯基金票據的減發量而增加同等的數額，而貨幣基礎仍然由外匯儲備提供十足支持。

香港貨幣基礎不止總結餘

按照一貫程序，有關外匯基金票據及債券發行額以及總結餘變動的資訊將於金管局網站、路透社及彭博專頁定時更新及公布。

香港貨幣基礎由銀行總結餘、外匯基金票據和債券組成，總結餘僅佔數百億元，而外匯基金票據及債券未償還金額有逾1萬億港元，是香港貨幣基礎主要部分。

近年，有外資對沖基金屢以香港銀行總結餘稱為香港貨幣基礎，而認為港元有流動性危機，但一直無視總結餘和外匯基金票據可互換。

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