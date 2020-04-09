【新股IPO】新股快訊：星馬企業Rimbaco、Raffles通過上市聆訊　亞洲速運今截止招股

▲ 兩家分別來自馬來西亞的樓宇建造承包商Rimbaco及新加坡室內設計服務供應商Raffles Interior已成功闖關。

新冠肺炎疫情影響下，依然有企業如常推進新股上市，包括東南亞企業。來自馬來西亞的樓宇建造承包商Rimbaco及新加坡室內裝修服務供應商Raffles於近日成功闖關。此外，今日截止招股的香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （新上市編號：08620） ，綜合7間券商數據，暫錄9.8億元孖展。

Rimbaco

公司於1985年成立。公司專營工廠（包括低層加工設施與 製造廠房）；機構、商業及╱或住宅樓宇（譬如私營醫院、酒店、商場、高層住宅樓宇和商 業╱住宅綜合體）的樓宇建造服務。工廠項目及住宅項目分別佔公司收入約逾3成及6成。

據招股書初步顯示，公司純利按年跌29.8%至1221令吉（約2180萬港元）；收入按年增67.3%至2.62億令吉（約4.68億港元）。集團表示，新冠肺炎影響下，建造工筐已暫時停工，但董事認為，暫時不會導致重大業務營運中斷，若業務全面或暫停，公司未來12個月亦擁有充足營運資金。

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Raffles Interior

新加坡室內裝修服務供應商Raffles於1986年成立。公司服務主要圍繞室內裝修項目管理及施工管理；室內裝修工程建造及安裝；定製、製造及供應粗╱細木器及室內設備；及特定情況下維修保養公司承接的項目。

截至去年底，公司獲授的新項目為54個，據往績記錄顯示，公司平均合約價值分別約150萬至200萬新加坡元（約813萬至1085萬港元）。

截至去年底，公司純利按年下跌28%至463.8萬新加坡元（約2516萬港元）；收入按年跌5.6%至7666萬新加坡元（約4.1億港元）。

集團表示，新加坡政府於4月宣佈為期4個星期關閉大部分人 流聚集的工作場所。集團預計，若5月份業務及營運恢復正常，將不會對公司業務造成重大影響。

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亞洲速運今截止招股 孖展錄9.8億元

今日截止招股的香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （新上市編號：08620） ，綜合7間券商數據，暫錄9.8億元孖展，當中6億孖展認購來自輝立證券。公司於4月17日（下周五）；4月20日掛牌。

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