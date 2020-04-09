【航空告急】機管局預先購50萬張機票　國泰開市升1.4%

▲ 機管局向國泰、港航預先購買共50萬張機票。

機管局撥款20億元為航空業提供紓困，包括向4家本港航空公司購買50萬張機票，為未來吸引旅客作準備，也保障航空公司現金流。國泰航空 （00293） 旗下國泰、國泰港龍、廉航香港快運（HKExpress）3間航空公司都能受惠，國泰今早股價開市升1.4%，暫報8.73元。

港府昨日公布第二輪防疫抗疫基金，形容航空業受重創，機場旅客由以往每日20萬減至不足2000人次，需要額外支援措施。

機管局稱，預先購買機票，可在疫情過後，於未來推出市場推廣活動，向全球旅客及香港居民送出機票。

另外，機管局將向在香港國際機場的地勤輔助服務營運商提出，營運商可向機管局出售其地勤服務設備。機管局會以現金付款的方式向營運商購買地勤服務設備，以即時改善營運商的現金流。營運商並可在出售後享有使用相關設備的免租期。提供停機坪飛機服務、維修、航膳及飛機加油等服務的營運商，可自願參與計劃。

至今，機管局合共推出四輪支持機場社區的紓緩，涉及總額達 46 億港元。

相關文章：

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元 港鐵7月減價兩成

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清企業回應紓困措施 香港航服營運協會：業界前景仍極艱鉅（不斷更新）

【最毒航班？】國泰倫敦返港航班一機11人確診 4人發病後仍上機

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析