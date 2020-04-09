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恒生指數升逾百點 濠賭股造好銀娛金沙齊升半成（不斷更新）

金融經濟 14:51 2020/04/09

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恒指黑期升約270點 美股期貨向上道指期貨升125點（不斷更新）

美股造好，桑德斯（Bernie Sanders）決定退出民主黨總統提名初選，意味前副總統拜登（Joe Biden）可望提前出綫，加上聯儲局上月緊急議息會議紀錄顯示，官員們同意維持利率長期在低水平，道指升779點。港股向好，恒生指數今早高開210點，開報24181點，大市重上二萬四水平，其後大市好淡爭持，港股半日升167點。

金管局擬減發外匯基金票據　揼大銀行體系總結餘200億元

【金管局放水】港元1個月拆息4連跌　金管局減發外匯基金票據

【基金贖回】香港現歷來最大基金贖回潮 3月淨流出135億元

【14：49】港股假前窄幅上落，恒指暫時高低波幅不足180點。

【14：45】大市升幅擴大至逾200點，最新報24186點，升215點。道指期貨升163點，報23409點。

【14：34】濠賭股升幅擴大，銀娛 （00027）、金沙（01928）分別升半成。

【14：26】道指期貨升幅擴大，道指期貨報23383點，升137點。

【14：23】小米（01810）仍未止跌，股價逆市軟0.8%，於10.1元水平。

【14：04】港股午後繼續窄幅上落，恒指升約160點，報24126點。

【13：58】瑞幸咖啡董事長陸正耀據報將考慮辭去神州租車（00699）董事長一職，將神州租車與瑞幸咖啡劃清界線，神州租車跌幅一度收窄至2%。

陸正耀據報考慮辭去神州租車董事長一職 與瑞幸咖啡劃清界線

【13：17】體育用品股造好，其中李寧（02331）股價升逾6%；安踏（02020）升7%。

【13：06】重磅藍籌股中移動（00941）、友邦（01299）續逆市跌1.2%。

【13：03】港股午後初段升幅升約180點，報24150點。

【12：30】恒指黑期於港股中午休市時間變動不大，最新報24128點，升225點。

【12：17】石藥（01093）升5.2%，藍籌中最強；瑞聲（ 02018）逆市跌5%，為表現最差藍籌。

【12：00】恒生指數半日升167點，報24137點，成交468億元。

【11：50】港股上午收市升約200點，於24173點。

【11：30】FL二南方恒指（07200）及反向ETF FI二南方恒指（07500）齊上成交20大股份，反映港股仍好淡爭持，FL二南方恒指（07200）升1.7%，成交3.5億元；FI二南方恒指（07500）跌1.9%，成交3.9億元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.3%，報2823點；深證升0.5%，報10440點。

【11：26】港股變動不大，恒指最新升約150點，續於24100點水平上落。

【10：59】餐飲股造好，其中翠華（01314）升12.5%；太興（06811）升6.7%；大快活（00052）升3.2%；大家樂（00341）升2%。

翠華升逾一成領餐飲股 第二輪防疫抗疫基金支援飲食行業僱主

【第二輪防疫抗疫基金】一文看清企業回應紓困措施　香港航服營運協會：業界前景仍極艱鉅（不斷更新）

【10：53】經營759阿信屋的CEC國際（00759），股價升8.5%，高見0.68元。

【10：45】部分重磅藍籌向下，中移動（00941）、友邦（01299）跌1.3%。

【10：43】大市升幅收窄至約100點，恒生指數報24073點。

【10：32】比亞迪（01211）升0.5%。比亞迪3月汽車銷量約3.1萬輛，按年減少約34.7%；其中新能源汽車銷量約1.2萬輛，按年下跌約59.2%

比亞迪3月銷量按年挫35%　首季銷量按年倒退48%

【10：24】銀行股造好，滙豐（00005）升2.3%；渣打（02888）升3.5%。恒生（00011）升0.3%；東亞（00023）升1%；中銀（02388）升1.9%。金管局宣布將透過適量減發外匯基金票據，增加銀行同業市場整體港元流動性。

【10：20】道指期貨轉跌，道指期貨報23241點，跌5點。

【10：15】濠賭股造好，其中藍籌股銀娛（00027）升5%；金沙（01928）升4.2%。

【濠賭股】澳門抗疫不助博企　濠賭股仍大升

【10：09】滙豐（00005）升幅擴大至2%，高見40.75元，帶領大市升近200點。

【10：04】油組及盟友召開會議前，油價上升，F三星原油期（03175）升4.9%。

【09：51】ATM 3股個別發展，阿里巴巴（09988）跌0.1%；騰訊（00700）升0.8%，美團（03690）升0.6%。

【09：51】港股早段升約130點，於24100點水平上落。

【09：48】丘鈦科技 （01478） 股價升2.2%。丘鈦昨公布3月主營產品銷售數據，攝像頭模組銷量按年跌6%至3271.8萬件，按月則升135%。

丘鈦科技3月攝像頭模組銷量按年跌6% 按月增1.3倍

【09：44】港鐵 （00066） 逆市偏軟，跌0.5%。政府宣布港鐵將於7月起減價兩成，港鐵公布將於今年7月1日至明年1月1日期間，提供為期6個月的「程程20%車費扣減」。

【港鐵減價】港鐵7月減價料承擔8億收入損失　承受得起有餘？

【港鐵減價】港鐵7月起減價兩成　全月通都會票一律減價100元

【09：41】國泰 （00293） 升2.9%。機管局撥款20億元為航空業提供紓困，包括向4家本港航空公司購買50萬張機票。

【航空告急】機管局預先購50萬張機票　國泰開市升1.4%

【09：36】騰訊 （00700） 升0.7%；滙豐 （00005） 升1.3%，企40元水平；中移動 （00941） 升0.2%；港交所 （00388） 升0.9%；友邦 （01299） 逆市跌0.7%。

4月首批國產遊戲版號下發　騰訊、網易、B站遊戲獲批

【09：32】中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 升1.5%；中石化 （00386） 升0.8%。油組及包括俄羅斯在內的其他產油國（OPEC+）會議前夕， 俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息人士報道，俄羅斯已準備好每日減產160萬桶。

【原油價格戰】OPEC+會議前夕　俄羅斯據報願每日減產160萬桶

【09：27】香港電視 （01137） 股價升1.9%，旗下的HKTVmall於Facebook公布 ，4月13日早上9時至4月19日晚上11時59分將會開放口罩登記，購買口罩日期為4月27日至5月3日。

【口罩供應】HKTVmall下周一（13日）早上9時起開放口罩登記（附連結）

【09：27】內地3大股指高開，上證升0.37%，深證升0.65%，創業板指升0.84%。

【09：21】瑞聲 （02018） 發盈警，拖累股價逆市低開6.2%，開報39.6元。

【藍籌盈警】瑞聲發盈警 料首季純利大跌85%至90%

【09：20】恒生指數高開210點重上二萬四，開報24181點。

【09：14】即月期指開報24203點，升439點，高水233點。

【09：02】恒指黑期升約270點，報24172點。道指期貨升125點，報23371點。

【08：55】滙豐  （00005）  同渣打  （02888）  繼早前宣布暫停派息及回購後，滙豐及渣打管理層放棄花紅及捐出部分收入，以支持受新冠肺炎疫情全球大流行的影響人士。

【全球大流行】滙豐、渣打高層捐出薪酬及放棄花紅 應對新冠肺炎

【07：50】神州租車 （00699） 公布，主要股東神州優車的全資附屬公司優車科技有限公司，已於4月3日應若干神州優車貸款人要求，根據相關融資協議條款於市場上出售持有的4466.6萬股神州租車股份，佔已發行股本總額約2.11%。神州優車正就其在神州租車餘下股權與多方持續討論。

神州優車正就持有神州租車股權與多方討論 附屬出售4466.6萬股神州租車股份

【07：00】道指曾升859點，最終升779點，報23433點，升幅3.4%；標指升90點，報2749點，升幅3.4%；納指升203點，報8090點，升幅2.6%。

港股ADR收報24113點，升142點或0.6%；恒指夜期收報24145點，升381點或1.6%。

道指升779點港股ADR升142點 紐約期油升6%

【美股指標】德美利證券：投資者活動創7年新低　亞洲客買巴郡

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