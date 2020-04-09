【全球大流行】滙豐、渣打高層捐出薪酬及放棄花紅 應對新冠肺炎（第二版）

▲ 【全球大流行】滙豐、渣打高層捐出薪酬及放棄花紅 應對新冠肺炎

滙豐 （00005） 同渣打 （02888） 繼早前宣布暫停派息及回購後，滙豐及渣打管理層放棄花紅及捐出部分收入，以支持受新冠肺炎疫情全球大流行的影響人士。

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）向全體員工發信，形容疫情帶來前所未有的挑戰，除向受影響客戶推出支援措施，他宣布自己、集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）以及財務總監邵偉信（Ewen Stevenson），將會捐出全部或部分薪酬。

滙豐高層向英、港慈善機構捐款

祈耀年及邵偉信將會捐出相當於基本薪酬的25%，相當於16萬英鎊及9.3萬英鎊，為期6個月，同時放棄今年的現金花紅，分別達140萬英鎊及70.6萬英鎊。而杜嘉祺將會捐出今年的董事袍金，涉資150萬英鎊。有關金額將會捐予英國及香港，支援醫護人員及弱勢人群的慈善機構。

渣打：不會因疫情裁員

至於渣打，行政總裁溫拓思（Bill Winters）會捐出至年底8個月的一半薪金，約82.5萬英鎊，財務總監賀方德（Andy Halford）亦會作出「大量捐款」，二人並會放棄今年現金花紅。集團又重申不會因疫情而裁員。

英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）早前發表聲明，指包括滙豐及渣打在內的7家大型銀行已宣布暫停派息及回購直至今年底，7家銀行同時不會向任何高級管理層派發現金花紅。

（第二版：新增滙豐高層捐薪酬內容）

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