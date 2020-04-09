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【全球大流行】滙豐、渣打高層捐出薪酬及放棄花紅 應對新冠肺炎

金融經濟 08:54 2020/04/09

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【全球大流行】滙豐、渣打高層捐出薪酬及放棄花紅 應對新冠肺炎

滙豐 （00005） 同渣打 （02888） 繼早前宣布暫停派息及回購後，滙豐及渣打管理層放棄花紅及捐出部分收入，以支持受新冠肺炎疫情全球大流行的影響人士。

報道指，滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）捐出今年董事袍金，共150萬英鎊，行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）捐出今年25%薪酬，相當於16萬英鎊及9.3萬英鎊，亦會放棄現金花紅，分別達140萬英鎊及70.6萬英鎊。

至於渣打，行政總裁溫拓思（Bill Winters）會捐出至年底8個月的一半薪金，約82.5萬英鎊，財務總監賀方德（Andy Halford）亦會作出「大量捐款」，2人並會放棄今年現金花紅。集團又重申不會因疫情而裁員。

英倫銀行旗下審慎監管局（PRA）早前發表聲明，指包括滙豐及渣打在內的7家大型銀行已宣布暫停派息及回購直至今年底，7家銀行同時不會向任何高級管理層派發現金花紅。

【滙豐不派息】滙豐取消派息後 歐洲2險企如期派息

【滙豐不派息】英倫銀行：滙豐渣打不派息　也不向高層派現金花紅

【滙豐股價】滙豐再試海嘯低　取消派息分析、新聞一覽（不斷更新）

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