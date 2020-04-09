神州租車半日挫8% 根據「融資協議條款」遭大股東出售2%股權

▲ 神州優車正就持有神州租車股權與多方持續討論 附屬出售4466.6萬股神州租車股份

神州租車 （00699） 公布，主要股東神州優車的全資附屬公司優車科技有限公司，已於4月3日應若干神州優車貸款人要求，根據相關融資協議條款於市場上出售持有的4466.6萬股神州租車股份，佔已發行股本總額約2.11%。

神州租車股價低開6%，開報2.05元，其後跌幅曾擴大至一成，低見1.92元，中午收報1.99元，跌8.7%。

有關出售後，神州優車透過其全資附屬公司持有神州租車已發行股本總額約27.65%。

集團已獲神州優車告知，神州優車正就其在神州租車餘下股權與多方持續討論，目前尚處於初始階段，並未協商具體條款。

董事會主席兼非執行董事陸正耀為神州優車的實際控制人，並持有神州優車已發行股份總數約39.94%。日前據一份交易文件顯示，同時是瑞幸咖啡（美︰LK）董事長的陸正耀，旗下Haode Investment Inc.因涉及5.18億美元（相當於約40億港元）的孖展借貸違約，遭債權人「斬倉」，擬強制出售最多7635萬股瑞幸ADS。

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