▲ 道指升779點港股ADR升142點 紐約期油升6%

道指升779點

美股造好，桑德斯（Bernie Sanders）決定退出民主黨總統提名初選，意味前副總統拜登（Joe Biden）可望提前出綫，加上聯儲局上月緊急議息會議紀錄顯示，官員們同意維持利率長期在低水平，道指升幅進一步擴大，曾升859點，道指最終升779點，報23433點，升幅3.4%；標指升90點，報2749點，升幅3.4%；納指升203點，報8090點，升幅2.6%。

港股ADR升142點

港股ADR收報24113點，升142點或0.6%；恒指夜期收報24145點，升381點或1.6%。

紐約期油升6%

新場憧憬即將召開的油組及盟友會議能達成減產協議。俄羅斯傳媒暗示，俄羅斯將準備每日減產160萬桶，油價回升，紐約期油收報25.09美元，升1.46美元或6.2%。布蘭特期油收報收報32.84美元，升0.97美元或3%。

美滙指數重上100水平

美滙指數反彈，重上100水平。美滙指數報100.16。歐盟各國財長未能為推出更多經濟措施應對疫情達成一致意見，歐元兌美元報1.0858；美元兌日圓報108.9。

美國10年期債息報0.771厘。

紐約期金無升跌

金價變動不大，紐約期金收報1684.3美元，無升跌。現貨金於1678美元水平。

責任編輯︰梁浩碩