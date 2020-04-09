【美股收市】桑德斯退選 儲局料長期維持低息 道指飈逾700點

美股全日造好，尾市升幅擴大，並以接近高位收市，標指自3月23日收市2237點回升23%，市場觀望沙特阿拉伯及俄羅斯周四石油減產談判，能源股反彈，投資者亦關注白宮重啟經濟活動的計劃以及聯儲局的會議紀錄。儲局3月15日的會議紀錄顯示，內部認為最壞情境是經濟要待明年才會顯著復甦。儲局內部亦擔心，3月減息至接近零水平後，已欠缺彈藥應對經濟困境。

美國疫情本周有望出現轉機，美股周三早段向好，扭轉周二單日轉向倒跌的弱勢，午市傳出美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），決定退出民主黨總統提名初選，意味前副總統拜登（Joe Biden）可望提前出綫，消息刺激醫療保健股急升。尾市儲局公布上月緊急議息會議紀錄，顯示官員們同意維持利率長期在低水平，道指升幅進一步擴大。

儲局公布3月2日及15日會議紀錄，指在疫情重創下，美國經濟前景存在極大不確定性（extremely large degree of uncertainty on outlook），儲局官員並主張採取強有力的貨幣政策應對疫情，美股午後升逾700點。

道指全日曾升859點，本港今晨4時，道指升779點，報23433點，升幅3.4%；標指升90點，報2749點，升幅3.4%；納指升203點，報8090點，升幅2.6%。

會議紀錄顯示儲局在可見的未來，將把利率維持接近零水平，直至美國經濟度過新冠肺炎的衝擊。幾乎全部委員都同意把利率降至零至0.25厘水平，直至經濟恢復至重回儲局最高就業水平及物價穩定目標軌道上。

儲局在3月15日周日下午議息後，宣布將聯邦基金利率大幅下調0.75厘，降到零至0.25厘區間，重回2008年金融海嘯時期的水平。

標指11個板塊全綫造好，房地產股漲7.4%最標青，能源股亦升6.7%，公用及原材料板塊漲逾5%，金融及醫療保健股則有逾4.2%進帳。

桑德斯退選令商界疑慮消減，由於桑德斯力推全民醫保等左翼政策，又敵視巨企和華爾街，他的退選免除了相關政策威脅，刺激美股升幅擴大，藍籌醫療股聯合保健（UnitedHealth，美︰UNH）漲8%。

油價造好，紐約期油升逾一成，道指兩大油企埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）齊漲逾6%。

多隻金融股走俏，高盛（Goldman Sachs，美︰GS）升近6.6%，美國運通（American Express，美：AXP）和摩根大通（JP Morgan Chase，美︰JPM）漲5%和4%。威士卡（Visa，美：V）亦升3.8%。

美元持續走強，美滙指數企100關，英鎊由1.24美元回落，尾市升0.3%報1.2375美元，歐元跌0.3%報1.0855美元。

