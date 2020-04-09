【美股午市】憧憬疫情現轉機桑德斯退選 道指漲逾540點

美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），決定退出民主黨總統提名初選，前副總統拜登（Joe Biden）代表民主黨出選總統，挑戰爭取連任的總統特朗普（Donald Trump），已近乎無懸念，商界疑慮消除，道指一段漲逾600點。

美國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情本周有望出現轉機，帶動美股周三早段向好，扭轉周二單日轉向倒跌的弱勢，道指曾升逾300點，收復23000關。

本港今晨1時30分，道指升543點，報23197點；標指升63點，報2723點，納指升157點，報8045點。

標指11個板塊全綫上升， 房地產漲逾4%最標青，能源、工業、金融股升逾3%，原材料及公用股亦有逾2.9%進帳。

由於桑德斯力推全民醫保等左翼政策，又敵視巨企和華爾街，他的退選免除了相關政策威脅，刺激美股升幅擴大，藍籌醫療股聯合保健（UnitedHealth，美︰UNH）漲逾4%。再者，拜登與代表共和黨的總統特朗普，均被視為與商界友好的參選人。重磅股波音（Boeing，美：BA）升逾4.7%、美國運通（American Express，美：AXP）亦升近4.7%。

美元持續走強，美滙指數企100關之上，歐元跌0.3%至1.0864美元，英鎊滙價造好，升0.6%報1.2404美元，確診的英國首相約翰遜繼續在醫院深切治療部留醫，情況穩定，治療漸見起色。