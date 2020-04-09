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【美股午市】憧憬疫情現轉機桑德斯退選 道指漲逾540點

環球經濟金融 01:43 2020/04/09

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美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders），決定退出民主黨總統提名初選，前副總統拜登（Joe Biden）代表民主黨出選總統，挑戰爭取連任的總統特朗普（Donald Trump），已近乎無懸念，商界疑慮消除，道指一段漲逾600點。

美國的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情本周有望出現轉機，帶動美股周三早段向好，扭轉周二單日轉向倒跌的弱勢，道指曾升逾300點，收復23000關。

本港今晨1時30分，道指升543點，報23197點；標指升63點，報2723點，納指升157點，報8045點。

標指11個板塊全綫上升， 房地產漲逾4%最標青，能源、工業、金融股升逾3%，原材料及公用股亦有逾2.9%進帳。

由於桑德斯力推全民醫保等左翼政策，又敵視巨企和華爾街，他的退選免除了相關政策威脅，刺激美股升幅擴大，藍籌醫療股聯合保健（UnitedHealth，美︰UNH）漲逾4%。再者，拜登與代表共和黨的總統特朗普，均被視為與商界友好的參選人。重磅股波音（Boeing，美：BA）升逾4.7%、美國運通（American Express，美：AXP）亦升近4.7%。

美元持續走強，美滙指數企100關之上，歐元跌0.3%至1.0864美元，英鎊滙價造好，升0.6%報1.2404美元，確診的英國首相約翰遜繼續在醫院深切治療部留醫，情況穩定，治療漸見起色。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +543點 23197點
美國標指 +63點 2723點
美國納指 +157點 8045點
歐洲Stoxx 600指數 微升 326.67點
     
美匯指數 +0.2% 100.07
歐元 -0.3% 1.0864美元
日圓 +0.1% 108.63兌1美元
     
美國2年債息 -2點子 0.2401厘
美國10年債息 +2點子 0.7357厘
     
紐約期油 +2.2% 24.16美元
倫敦布蘭特期油 +0.6% 32.06美元
現貨金 +0.1% 1649.42美元
     
＊截至本港今晨1時30分    

疫情 美股 特朗普 桑德斯 拜登 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國民主黨 新冠肺炎

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