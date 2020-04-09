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【美股戰報】桑德斯退選後道指飊升　拜登參選對股市有利？

股樓投資 00:00 2020/04/09

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美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）宣布退出總統提名戰，現時較大機會代表民主黨出戰總統大選的將會是前總統拜登（Joe Biden），消息刺激美股道指上揚600點。現時道指升550點，報23200點，升幅2.44%；標普500指數升61點，報2722點，升幅2.38%，納指升155點報8042點，升幅1.97%。

個股方面，美國財長努欽表示，本周將會決定對航空公司的援助方案，航空股受捧，波音股價更抽高7.79%，為道指升幅最強的成份股。三大信用卡公司美國運通、Visa及Mastercard股價分別升4.42%、3.43%及4.21%，延續強勢。

在投資者看來，桑德斯偏左的政策方針不利商界，故股市在疫症前，也對桑德斯的選情十分敏感。但拜登（Biden）代表民主黨出選，對股市來說也非好事。正如桑德斯在退選宣言所指，選舉前很多人認為最低工資提高至每小時15美元，以及保證醫療保健的權利是十分激進的想法，但現在他們已經知道其重要性，認為是在「意識形態」上已經勝出。

相關新聞: 【美股即市分析】桑德斯退選 道指升逾600點 港股料再戰24200關

事實上，自去年桑德斯提出全民醫保（Medicare for All）後，其他民主黨參選人都在多個議題上愈來愈「左」。在桑德斯退選前，拜登已提出免去家庭收入少於125000美元的學生於公立大學的學費，而拜登亦與桑德斯的盟友私下討論有關氣候變化等問題。

而對民主黨而言，桑德斯在此時急流勇退，可說是避免了如2016年總統大選時，當時的民主黨代表希拉里（Hillary Clinton）於初選階段與黨內初選的候選人進行曠日持久的提名戰。他的退選預計可團結效溫和的民主黨人，防止黨內分裂。倘若美國總統特朗普（Donald Trump）於今次抗疫行動中失去民望，拜登或可一爭長短。

 

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