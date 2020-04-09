尚乘國際新加坡第二上市　李嘉誠長和持股

▲ 尚乘國際董事長兼行政總裁蔡志堅形容，該行將「充分把握」未來東盟地區的巨大發展機遇，以新加坡作進軍東盟市場的核心樞紐和區域總部

投行尚乘國際昨在新加坡第二上市，成為首家在美國及新加坡同時掛牌的公司，亦是新加坡第一家採「同股不同欋」架構的上市企業。尚乘國際在新加坡的上市編號為SGX：HKB，昨日收市價為16新加坡元，市值相當於27.5億美元（約214.5億港元）。

尚乘上市為新加坡今年以來市值最大的IPO，亦為有史以來新加坡第一家採「數字化雲上市敲鐘儀式」的公司。截至本港時間晚上約12時半，尚乘集團（美： HKIB）在美掛牌暫報8.4美元，跌約6.7%。

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尚乘國際董事長兼行政總裁蔡志堅形容，該行成功上市為標誌性關鍵里程碑，往後將「充分把握」未來東盟地區的「巨大發展機遇」，以新加坡作進軍東盟市場的核心樞紐和區域總部。

新加坡金融管理局首席金融科技官Sopnendu Mohanty表示，對蔡志堅過去數年推動新加坡金融科技行業發展、支持亞洲創新科技企業生態圈的努力和成績表示讚賞，並期待尚乘與新加坡的創新科技「深度連結」，建立覆蓋東盟和全球市場的「可持續生態系統」。

事實上，尚乘雖未有在港上市，但其股東名單不少均為港人熟悉，包括李嘉誠家族的長和 （00001） 、恒地 （00012） 主席李家傑、遠東發展 （00035） 主席邱達昌家族、富豪酒店 （00078） 集團主席羅旭瑞家族、紅籌之父梁伯韜等。另外，中資公司小米 （01810） 、同程藝龍 （00780） 、貓眼娛樂 （01896） 等亦是其股東。

基金方面，惠理 （00806） 、摩根士丹利私募基金等亦持有。

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