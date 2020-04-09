「樓市夜冷場」執筍盤3大秘技（訂戶專享） 分析 08:00 2020/04/09 分享： 受新冠肺炎影響二手樓價持續回落，而每次樓市出現轉角市的時候，就有不少人想「執平貨」，被喻為「樓市夜冷場」的拍賣場是其中一個常見途徑，但新手在拍賣場上競投物業的時候，到底有什麼陷阱需要注意？ ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【新冠肺炎】樓市「夜冷場」拍烏蠅 全部物業未及底價收回 2020/04/08 【新冠肺炎】樓市「夜冷場」拍烏蠅 全部物業未及底價收回 拍賣會沽6物業 兩住宅車位搶貴逾1成拍出 2020/03/18 拍賣會沽6物業 兩住宅車位搶貴逾1成拍出 最新專欄文章 更多 舖位租金回報比住宅高 博得過？ 2020/04/08 舖位租金回報比住宅高 博得過？ 從《動物森友會》看港人置業夢 2020/04/07 從《動物森友會》看港人置業夢 因禍得福 「限聚令」令二手交投轉旺？（訂戶專享） 2020/04/03 因禍得福 「限聚令」令二手交投轉旺？（訂戶專享） 食肆結業潮 引發舖市海嘯 2020/04/02 食肆結業潮 引發舖市海嘯 二手市場 銀行 估價 凶宅 銀主盤 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入