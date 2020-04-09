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「樓市夜冷場」執筍盤3大秘技（訂戶專享）

分析 08:00 2020/04/09

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受新冠肺炎影響二手樓價持續回落，而每次樓市出現轉角市的時候，就有不少人想「執平貨」，被喻為「樓市夜冷場」的拍賣場是其中一個常見途徑，但新手在拍賣場上競投物業的時候，到底有什麼陷阱需要注意？

...

欄名 : 樓市分析

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