「樓市夜冷場」執筍盤3大秘技

受新冠肺炎影響二手樓價持續回落，而每次樓市出現轉角市的時候，就有不少人想「執平貨」，被喻為「樓市夜冷場」的拍賣場是其中一個常見途徑，但新手在拍賣場上競投物業的時候，到底有什麼陷阱需要注意？

拍賣行叫「夜冷舖」，源自英語yelling。

競投銀主盤須防單位失修風險

凶宅、無契樓有機會估價不足

在講述競投拍賣行樓盤的事情之前，要說一個小知識。原來拍賣行之所以叫做「夜冷場/舖」，原因是拍賣過的喊價或者叫價，英文是yelling，所以以前就的音譯「夜冷」，慢慢長久來拍賣行就被稱為「夜冷舖」。

在樓市來說，一般人會有印象拍賣行是買銀主盤的地方，但其實拍賣行都會接二手業主的不同物業，只是過往銀主盤比較多，所以讓人有這種錯覺。

拍賣開價非業主底價 「流拍」常有發生

準買家首先要留意的是在拍賣前公布的開價，雖然看似低市價3至4成甚至更多，但往往不是業主心目中的底價，不時出現買家競價數十口價，但仍然未達業主底價而流拍的情況，準買家心目中要有這個預算。

銀主盤亦即是上手業主無法償還銀行或者財務公司的貸款，最終被收樓放售單位，雖然買家購入單位的時候，不會一併購入單位的負債，但個別仍然有機會遇到追債的滋擾。

此外，上手業主在「走佬」之前會否會已經導致單位殘破不堪，令買家要多付額外裝修費，買家在競投單位前，亦應該到單位睇樓參觀了解實況。

除了銀主盤之外，凶宅及「無契樓」亦是拍賣場上常見的別類物業，雖然造價比起一般單位有折讓，但要買家要有心理準備銀行估值有可能不足，甚至部份不願意承按。

裁員潮催生銀主盤 拍賣場成執平貨地方

另外，江湖上亦不時流傳，拍賣場上會有「假手」舉手競投，帶動拍賣氣氛，準買家在競投期間應保持清醒，不好受氣氛所帶動，量力而為。

目前市場上的銀主盤大約50至60個，相較03年沙士期間過千個銀主盤仍然只是很少數，但隨裁員潮、斷供潮出現，銀主盤亦有機會隨時增加，「樓市夜冷場」就成為買家「執跳樓貨」的好地方之一。

記者：余敏欽

▲ 樓市夜冷場執筍盤秘訣