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美國經濟衰退已經來臨？（訂戶專享）

環球經濟金融 08:17 2020/04/09

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美國近期公布的一連串經濟數據，均預示美國經濟瀕臨衰退邊緣。惟有學者及分析師大膽判定，美國早於3月份已經步入經濟衰退，即美國多處頒布居家令，限制餐廳、零售商等服務業開門營業之後。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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