美國經濟衰退已經來臨？（訂戶專享） 環球經濟金融 08:17 2020/04/09 分享： 美國近期公布的一連串經濟數據，均預示美國經濟瀕臨衰退邊緣。惟有學者及分析師大膽判定，美國早於3月份已經步入經濟衰退，即美國多處頒布居家令，限制餐廳、零售商等服務業開門營業之後。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情】特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情 「會有很多人自殺」 2020/03/25 【美國疫情】特朗普：經濟蕭條嚴重過疫情 「會有很多人自殺」 【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言 2020/03/24 【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言 特朗普：美國或經濟衰退 疫情後將大幅反彈 2020/03/17 特朗普：美國或經濟衰退 疫情後將大幅反彈 最新專欄文章 更多 蘋果進退維谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享） 2020/04/07 蘋果進退維谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享） 【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄（訂戶專享） 2020/04/03 【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄（訂戶專享） 【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享） 2020/04/03 【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享） 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 2020/04/02 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 經濟衰退 經濟 經濟狀況 特朗普 總統大選 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入