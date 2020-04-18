美國經濟衰退已經來臨？

美國近期公布的一連串經濟數據，均預示美國經濟瀕臨衰退邊緣。惟有學者及分析師大膽判定，美國早於3月份已經步入經濟衰退，即美國多處頒布居家令，限制餐廳、零售商等服務業開門營業之後。

服務業舉足輕重，衝擊直接易察觀

戰後12次衰退，平均長達11個月

股市走於經濟前，平均早5個月見底

服務業佔美國經濟比重高達7成，重要程度近年與日俱增，而相關情況於香港何嘗不是，應該不用在此再花筆墨說明。

由於服務業主要是手停口停的行業，如餐飲、零售、公共交通等，一旦關門停業，對經濟的貢獻頓時急挫，對經濟的衝擊亦較快及較易體現於不同數據。

以美國為例，每周公布的首次申領失業救濟人數就是最好指標，而過去兩周首次申領的人數累計超越1000萬。

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這遑論美國製造業早已今非昔比，對經濟的貢獻愈來愈少，因而進一步加重服務業的重要性。

製造業職位大量流向人力成本更低的國家，可謂西方先進國度同須接受的現實，絕非美國總統特朗普（Donald Trump）不斷高聲疾呼「美國優先」（America First）的口號，就可輕易改變、以至阻慢的趨勢。

正因服務業受到重創，等同經濟受到重創，特朗普政府至今已推出3輪財政政策刺激經濟，包括向市民直接派錢、幫助受困行業等。

其中，第3輪方案規模高達2萬億美元，佔美國國內生產總值（GDP）約10%。按疫情發展，方案更可能倍增至佔GDP約20%。有關規模是空前、卻未必絕後，金融海嘯期間，美國救市亦僅用8000億美元。

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按美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research，NBER）定義，自第二次世界大戰以來，美國先後12次陷入經濟衰退，平均為時11個月。

最長一次應是大家印象最深的一次，為期18個月，始自次按債務爆煲，繼而觸發金融海嘯，橫跨2007年12月至2009年6月。最短一次是1980年1月至7月，源於波斯灣局勢緊張的第二次石油危機。

美國經濟衰退，對本港以至全球也非好事，各地經濟及股市難免受到拖累，但美國經濟衰退期間，美股又是否需要陪跌呢？LPL Research的數據顯示，美國過往12次經濟衰退之時，美股（以標指為準）悉數下跌，但下跌時間及幅度不一。

不過，所謂「股市走在經濟之先」，美股大部分時間均於經濟衰退結束前見底，介乎3至8個月不等，平均時間則為5個月。唯一例外是2001年科網泡沫爆破那次，美股於經濟衰退完結後11個月，即2002年10月才見底。

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若以上述平均數作出推斷，美國今次經濟衰退，可能要明年2月才宣告結束，而美股見底通常較衰退早5個月，即大約今年10月之時。

對競逐連任的特朗普而言，相信絕對不是甚麼有利選情的時間，尤其是大選投票為11月初，美股若等至10月才見底復元，恐怕已經太遲。

難怪特朗普急如熱鍋上的螞蟻，在新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情仍在惡化，根本難言見頂之時，已經多次表達希望盡快重啟經濟活動的意向。

在此只能寄望心急於焚的特朗普，不會急於求成而不顧一切，否則，美國上世紀30年代大蕭條的錯誤（當年是聯儲局急於收緊貨幣政策），隨時悲劇重演。

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